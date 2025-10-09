Transform Africa Summit 2025: Conakry s’affirme comme le carrefour de la transformation digitale africaine

Du 12 au 14 novembre 2025, la Guinée sera au centre de l’attention continentale en abritant la 7e édition du Transform Africa Summit (TAS), sous le thème : « L’intelligence artificielle, innovée localement et impactée globalement. » L’événement, annoncé ce mercredi 8 octobre par la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, lors d’une conférence de presse à Conakry, réunira des chefs d’État, investisseurs, entreprises technologiques et start-ups autour d’un même objectif : accélérer la transformation numérique du continent africain.

Organisé conjointement par Smart Africa et le gouvernement guinéen, le TAS est considéré comme le rendez-vous majeur de l’innovation et de la technologie en Afrique.

L’objectif affiché : promouvoir une adoption responsable, inclusive et durable de l’intelligence artificielle, au service du développement socio-économique du continent.

Selon Rose Pola Pricemou, ce sommet incarne la vision du président Mamadi Doumbouya, déterminé à faire du numérique un levier stratégique de modernisation nationale.

« Ce sommet, organisé par l’Alliance Smart Africa dont la Guinée est membre fondateur, est le plus grand rendez-vous dédié au numérique, à la technologie et à l’innovation sur le continent. Il réunit plus de 2 000 délégués venus de plus de 40 pays africains, parmi lesquels plusieurs chefs d’État, des ministres, des présidents d’institutions internationales, des bailleurs de fonds, des investisseurs internationaux, des start-ups, des grandes entreprises technologiques, des chercheurs, des professeurs, des enseignants, et surtout des partenaires financiers mondiaux », a-t-elle dit.

La ministre a souligné que ce rendez-vous représente une opportunité historique pour la Guinée.

« Pendant trois jours, tous les regards de l’Afrique et du monde seront tournés vers Conakry. Et c’est l’image de notre nation — son hospitalité, sa modernité, sa vitalité — que nous montrerons aux yeux du monde. Nous prouverons que l’Afrique se réunit, non pas pour suivre la cadence internationale, mais pour définir sa propre cadence : celle de sa modernisation, de son développement économique et de son progrès social. Ce sommet sera une vitrine pour nos infrastructures numériques, nos start-ups, nos entreprises locales, nos hôtels, nos restaurants, nos artisans… Ce sommet pourrait nous permettre d’attirer des investisseurs dans les télécommunications, le numérique, les infrastructures, l’agriculture, la santé, mais aussi dans le tourisme, les transports, les services et la culture », a-t-elle soutenu.

Lors d’un cocktail avec les partenaires, en présence de plusieurs membres du gouvernement et représentants d’institutions, un appel solennel a été lancé pour soutenir le TAS 2025.

N’Faly Sylla, chef de cabinet du ministère des Postes et Télécommunications, a insisté sur la pertinence du thème choisi.

« Ce thème incarne parfaitement les ambitions de la Guinée : bâtir un numérique qui parle nos langues, répond à nos réalités et transforme nos défis en opportunités de croissance, d’inclusion et de souveraineté », a-t-il affirmé.

La cheffe de cabinet du ministère des Affaires étrangères a pour sa part affirmé la pleine implication de la diplomatie guinéenne.

« Dans ce cadre, nous nous engageons à : Mobiliser les chefs d’État et gouvernements partenaires ; Renforcer la participation des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée ; Développer des partenariats stratégiques avec les institutions régionales et bailleurs de fonds », a-t-elle souligné.

De son côté, Rose Pola Pricemou a lancé un vibrant appel à l’action.

« Mobilisez vos entreprises, vos médias, vos investisseurs, vos chercheurs et vos décideurs pour qu’ils participent à cet événement historique. Le succès du TAS 2025 sera celui de l’Afrique francophone. Ce sommet sera aussi l’occasion pour la francophonie de se mobiliser et de démontrer que la transformation numérique africaine parle aussi français », a-t-elle déclaré.

Quant à la ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Aminata Kaba, représentant le ministre Djiba Diakité, elle a renchéri : « Je vous invite donc chacun ici présent et ceux aussi qui nous suivent en ligne à mobiliser les entreprises, les investisseurs et les institutions de nos pays respectifs, à accompagner les démarches de confirmation des chefs d’État et de gouvernement, à travailler main dans la main avec la coordination nationale du TAS 2025 afin qu’ensemble nous faisions de ce sommet un succès diplomatique, économique, numérique et symbolique, un moment où l’Afrique parlera d’une seule voix et où Conakry deviendra la capitale de l’innovation et de la coopération numérique ».

Des retombées économiques et symboliques majeures attendues

+10 millions USD d’impact économique estimé

Rayonnement international de la Guinée comme destination technologique

Plus de 1 000 emplois temporaires et services locaux mobilisés

Partenariats structurants pour la décennie numérique 2025–2035

Balla Yombouno