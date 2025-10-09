Concours national de la photographie : les lauréats récompensés

Après plusieurs jours d’attente, les lauréats du Concours national de la photographie sont enfin connus. Ils ont reçu leurs prix ce mercredi, lors d’une cérémonie solennelle présidée par le ministre de la Culture et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla.

Une initiative du Ministère de la Culture et de l’Artisanat, à travers l’Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée (ONACIG), en partenariat avec le Fonds de développement des arts et de la culture (FODAC).

Placée sous le signe du 67ᵉ anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée, cette compétition a réuni 67 photographes venus des quatre coins du pays. À travers leurs objectifs, ces artistes de l’image ont su immortaliser la beauté, la dignité et l’histoire d’une nation fière de son identité et de son héritage.

Dans son allocution, le ministre Moussa Moïse Sylla a salué la communauté des photographes guinéens, qu’il a décrits comme les « témoins oculaires de notre époque » et les gardiens de la mémoire collective.

Il a également insisté sur la nécessité de placer l’humain au cœur de la création artistique, dans un monde en pleine mutation marqué par l’avènement du numérique et de l’intelligence artificielle.

Voici la liste des lauréats de cette édition, qui consacre le talent et le mérite :

1er prix : Aboubacar Bangoura — Lauréat du Prix spécial du Président de la République. Il reçoit 100 millions GNF et un appareil photo professionnel ;

2e prix : Mohamed Finando — Récompensé de 5 millions GNF et d’un téléphone portable ;

3e prix : Baldé Mamadou Bobo Kali — Lauréat de 4 millions GNF et d’un téléphone ;

4e prix : Sidiki Kéita — Bénéficiaire de 3 millions GNF et d’un téléphone ;

5e prix : Moussa Bangoura — Primé de 2 millions GNF et d’un téléphone.

Quant aux autres candidats, ils ont chacun reçu un chèque d’un million de francs guinéens, en guise d’encouragement et de reconnaissance pour leur contribution à la promotion du patrimoine visuel et à la construction d’une mémoire nationale partagée.

Balla Yombouno