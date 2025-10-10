Nobel de la paix 2025 : le camouflet du comité à Trump, la Maison-Blanche réagit 

Le verdict est tombé à Oslo. Le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné ce vendredi 10 octobre à Maria Corina Machado, figure de l’opposition vénézuélienne, saluée pour son combat infatigable en faveur de la démocratie dans un pays étouffé par le régime de Nicolás Maduro. Un choix audacieux, à la portée hautement symbolique, et qui sonne, pour beaucoup, comme un désaveu cinglant pour Donald Trump, dont la quête du Nobel n’avait plus rien de secret depuis son retour à la Maison-Blanche.

Le président américain, jusque-là muet, voit s’effondrer le rêve d’une reconnaissance mondiale qu’il espérait depuis des mois. Sa campagne officieuse pour décrocher la prestigieuse médaille, relayée à coups de déclarations enflammées et de soutiens sur les réseaux conservateurs, n’aura donc pas suffi à séduire le comité.

Face à la pression médiatique, le président du comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, a tenu à rappeler la philosophie originelle du prix.

« Dans la longue histoire du prix Nobel de la paix, le comité a vu tous les types de campagnes, de tensions médiatiques et de lettres d’influence. Mais notre choix repose uniquement sur le travail et la volonté d’Alfred Nobel », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Nous délibérons dans une pièce remplie des portraits des lauréats, emplie de courage et d’intégrité ».

Un message limpide : la paix ne se conquiert pas par la communication, mais par le courage et la constance.

Le contraste est frappant. D’un côté, Maria Corina Machado, symbole de résistance et d’espoir pour une opposition persécutée. De l’autre, Donald Trump, accusé de saper les fondements démocratiques américains en s’en prenant à ses opposants et en défiant les institutions.

La riposte de Washington n’a pas tardé. À travers un message sur X, Steven Cheung a réagi : « Le président Trump continuera à conclure des accords de paix, à mettre fin aux guerres et à sauver des vies », a réagi sur X le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Steven Cheung, avant d’ajouter : « Le comité Nobel a prouvé qu’il privilégiait la politique à la paix ».

Mais derrière cette polémique, une évidence s’impose : le comité Nobel a tranché en faveur de la conviction plutôt que de la communication.

En récompensant Mme Machado qui défie un régime autoritaire au péril de sa liberté, le Nobel 2025 envoie un message clair au monde : la démocratie se gagne par les actes, pas par les ambitions.

Siby