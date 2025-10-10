Présidentielle : Ousmane Dady Camara remet en cause la « déclaration sur l’honneur » des candidats

Vingt-quatre heures après la publication, par la Direction Générale des Élections (DGE), de la liste des partis politiques et de quelques candidats pour la course à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain, les réactions autour de la notion d’« honneur » des candidats commencent à alimenter les débats. C’est le cas d’Ousmane Dady Camara, coordinateur général du Forum Ensemble pour la Guinée (EPG), qui a invité la DGE à ne pas se limiter à la simple déclaration sur l’honneur, mais à aller plus loin dans la vérification. Il l’a fait savoir ce vendredi, en marge de la conférence de presse de son mouvement sur le rapport de leur campagne référendaire à l’intérieur du pays.

« Pour ceux qui ont déposé leur candidature, on parle de déclaration sur l’honneur. Mais nous demandons à la DGE de ne pas s’arrêter là. La liste que nous avons vue hier laisse penser que certains ne maîtrisent même pas le sens de l’honneur. Il faut des sanctions contre ceux qui ne cherchent qu’à participer à la constitution des commissions. Pour eux, l’honneur ne représente rien, c’est du papier toilette », a fustigé Ousmane Dady Camara.

Et de poursuivre : « Ceux qui se présentent sans avoir ni les moyens, ni la capacité, ni la volonté réelle de briguer la présidence, doivent être sanctionnés. Tous ceux qui ne seront finalement pas candidats, quel que soit le montant qui sera défini de façon collégiale pour être éligible, doivent être écartés ».

Pour lui, il faut des engagements fermes. « S’ils ne s’engagent pas et ne payent pas, qu’ils soient sanctionnés sévèrement. Nous sommes dans une République », a-t-il martelé.

Balla Yombouno