De puissance colonisatrice à partenaire culturel : la France veut réinventer sa relation avec l’Afrique

Lors de la conférence sur les actions de la France pour impulser les Industries Culturelles et Créatives en Guinée, l’Ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, Luc Briard, a livré un message sur la place centrale de la culture, de la mémoire et du patrimoine africain dans le renouveau des relations entre la France et l’Afrique.

Rappelant le rôle historique de son pays, l’ambassadeur a tenu à évoquer avec franchise la relation passée et les nouveaux fondements du partenariat franco-africain.

« La France est l’ancienne puissance colonisatrice. Elle est aussi parfois malmenée dans les discours panafricains et souverainistes un peu partout dans la sous-région. Et pourtant, le président de la République, depuis huit ans qu’il est au destiné de mon pays, a profondément renouvelé le partenariat entre l’Afrique et la France », a-t-il indiqué.

Luc Briard a mis en avant une approche ouverte et participative, portée par des intellectuels africains de renom.

« Je veux le dire avec beaucoup de force. Il n’y a pas d’autre exemple dans le monde d’un président d’une République étrangère qui fait appel à trois grandes personnalités africaines pour entièrement renouveler le partenariat », a-t-il dit, citant notamment Felwine Sarr, Ngoné Fall et Achille Mbembé, figures majeures de la pensée africaine contemporaine.

L’ambassadeur a ensuite insisté sur l’importance de la restitution du patrimoine africain, un enjeu à la fois symbolique et culturel.

« Aujourd’hui, une grande partie du patrimoine africain est hors d’Afrique. Il est en France, en Allemagne, un peu partout dans le monde, sauf en Afrique. La restitution intellectuelle et matérielle de ce patrimoine dans les langues africaines est au cœur du renouvellement de notre relation », a-t-il souligné.

Pour illustrer ses propos, il a évoqué le cas du Bénin, où la coopération entre les autorités locales et la France, avec le soutien de l’Agence Française de Développement et d’Expertise France, a permis le retour d’une partie des œuvres culturelles nationales.

« Aujourd’hui, ce projet constitue un exemple majeur de retour du patrimoine africain et montre comment les jeunesses africaines se réapproprient leur mémoire à travers la création », a-t-il déclaré.

Outre, Luc Briard a annoncé plusieurs projets culturels à venir en Guinée, notamment la création d’un musée virtuel et d’un musée physique destinés à permettre aux Guinéennes et Guinéens de retrouver, préserver et valoriser leur patrimoine au sein de leurs récits culturels.

Selon lui, cet engagement de la France va bien au-delà du simple soutien aux industries culturelles et créatives : il s’agit d’un véritable projet de co-construction de l’histoire et de la mémoire, visant à renforcer la fierté et l’innovation culturelle des peuples africains.

N’Famoussa Siby