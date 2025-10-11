Djelykaba Bintou sacrée Meilleure Artiste d’Afrique de l’Ouest au PRIMUD 2025

Après une tournée africaine triomphale baptisée Renaissance Tour, marquée par des concerts à guichets fermés en l’espace de deux mois, la talentueuse chanteuse guinéenne Djelykaba Bintou Kouyaté a été sacrée Meilleure Artiste d’Afrique de l’Ouest lors de la prestigieuse cérémonie du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-Décalé (PRIMUD 2025), tenue dans la soirée du vendredi 10 octobre à Abidjan.

Avec 39,1 % des votes, Djelykaba Bintou s’impose dans cette catégorie face à des poids lourds de la scène ouest-africaine tels qu’Axel Merryl, Iba One et Sidiki Diabaté.

Depuis son concert Renaissance Acte 1, organisé le 26 avril dernier au stade Petit Sory de Nongo, la « patronne de la musique guinéenne » enchaîne les succès. Son public, baptisé le « Patronat », ne cesse de la porter vers de nouveaux sommets. Sa tournée africaine a connu un retentissant succès, notamment avec son concert géant au Palais de la Culture d’Abidjan, où elle a offert une prestation saluée pour sa qualité et son énergie. La chanteuse a également conquis Dakar et Bamako, confirmant son statut de star continentale.

Depuis plusieurs mois, celle que l’on surnomme la conceptrice de « Jeune dame » s’impose comme l’une des voix les plus puissantes et influentes de la scène guinéenne, séduisant un public toujours plus large bien au-delà des frontières nationales grâce à ses sonorités modernes, mêlant afro-urbain et mandingue.

Lors de la remise du trophée, Djelykaba Bintou Kouyaté a livré un message plein d’émotion et de reconnaissance.

« Je suis très heureuse ce soir, franchement je suis très contente d’être honorée ce soir Meilleure Artiste de l’Afrique de l’Ouest 2025. Je remercie infiniment la Côte d’Ivoire, je remercie tous les Ivoiriens de m’avoir adoptée, je leur remercie également d’avoir fait un sold out à mon concert le 13 septembre dernier. Je remercie tout le Patronat. Comme nous sommes en octobre rose, et que ce mois est dédié à la lutte contre le cancer du sein, je dédie ce trophée à toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein, parce que je sais ce que c’est d’avoir une personne malade. Courage et force à vous », a-t-elle déclaré.

Ce prix vient ainsi récompenser un parcours exceptionnel, fait de persévérance, de talent et d’innovation.

Et l’histoire ne fait que commencer : une tournée internationale est déjà annoncée pour le mois de décembre prochain aux États-Unis. Un nouveau chapitre s’ouvre pour Djelykaba Bintou Kouyaté, qui s’impose un peu plus comme l’une des figures majeures de la musique ouest-africaine.

Aminata Camara