Kankan : « Le 28 décembre, une élection majeure sera organisée », promet Bah Oury

Après la région de N’Zérékoré, le Premier ministre Amadou Oury Bah était ce vendredi à Kankan. Le chef du gouvernement poursuit sa tournée nationale, destinée, selon lui, à remercier les populations guinéennes à la suite du référendum tenu le 21 septembre dernier.

À Kankan, le locataire du Palais de la Colombe s’est adressé aux citoyens dans l’enceinte de la Maison des jeunes, en présence des autorités locales et de plusieurs habitants de la ville.

Dès l’entame de son discours, Amadou Oury Bah s’est félicité de la mobilisation et du calme des populations du Nabaya. Selon lui, « la tenue du référendum du 21 septembre a démontré que la Guinée est désormais sur la voie de la stabilité et du progrès », a-t-il martelé.

Poursuivant son intervention, le Premier ministre a invité les Guinéens à maintenir le même élan de responsabilité à l’approche des prochaines échéances électorales.

« Les étapes à venir devront être gérées avec la même sagesse et la même efficacité que le référendum du 21 septembre 2025. Le 28 décembre 2025, une élection majeure sera organisée dans notre pays. Nous devons, d’ici là, travailler à renforcer la cohésion et la stabilité pour que ce rendez-vous soit un succès total », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de tirer les leçons du passé pour réussir la transition.

« Le 21 septembre a prouvé que nous sommes dans la bonne direction. Le 28 décembre, vous prouverez que la Guinée a réussi son pari », a-t-il affirmé, invitant tous les acteurs à poursuivre le chemin de la réconciliation et de la paix durable.

Sur un ton à la fois ferme et rassembleur, Bah Oury a exhorté les Guinéens à tourner la page des divisions pour se concentrer sur les véritables priorités du pays.

« Le développement, la lutte contre la pauvreté, la scolarisation de tous nos enfants, le droit à la santé de l’écrasante majorité de la population… C’est cela qui nous attend après », a-t-il souligné, appelant chaque citoyen à s’impliquer dans la construction de l’avenir national.

Pour conclure, le Premier ministre a lancé un appel fort.

« Concentrons-nous sur ce qui peut être utile, c’est-à-dire le développement. Évitons de gaspiller notre énergie dans des querelles inutiles. La Guinée donne de l’espoir aux Guinéens d’abord, puis à nos voisins africains. Nous ne devons pas décevoir. Le Général Mamadi Doumbouya compte sur vous pour servir la République, le peuple guinéen et l’intérêt national. C’est ainsi que la Guinée deviendra, dans les années à venir, l’un des pays les plus prospères de la région », a conclu le patron de la Primature.

Michel Yaradouno