Ratoma : un incendie ravage une station Total de Cosa, 32 motos et 4 véhicules calcinés

Un incendie d’une rare intensité s’est déclaré dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 octobre 2025 à la station Total de Cosa, située dans la commune de Ratoma, non loin de la CMIS. Selon les premiers témoignages, le feu s’est déclenché aux environs de 3h52 du matin, provoquant un vent de panique dans le quartier.

Alertés en pleine nuit, les sapeurs-pompiers, appuyés par la gendarmerie et la police, sont rapidement intervenus pour tenter de maîtriser les flammes qui dévoraient déjà une partie du site. Malgré la violence de l’incendie, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont considérables.

Sur les lieux, Mohamed Faso Bangoura, inspecteur régional de la SONAP, a exprimé son amertume face à la situation.

«C’est avec un sentiment de regret que je prends la parole. Nous avons reçu le premier coup de fil à 3h52, venant du gérant de la station. Sur le champ, j’ai informé la hiérarchie. Ils m’ont donné des instructions fermes de me rendre sur le lieu. Je suis venu avec mes agents. Nous avons trouvé sur place la gendarmerie, la police, également les sapeurs-pompiers, qui ont joué un grand rôle pour la maîtrise du feu», a-t-il expliqué.

Devant les débris calcinés, l’inspecteur a fait le bilan des pertes. «Comme vous le voyez derrière moi, il y a eu plus de dégâts matériels énormes. Mais heureusement, il n’y a pas eu de perte en vie humaine. 32 motos complètement calcinées, finies dans le feu, et 4 véhicules également», a-t-il soutenu.

Concernant l’origine du sinistre, les premières constatations pointent vers une défaillance liée à des bouteilles de gaz et des motos stationnées sur le site.

«Pour les causes de l’incendie, on dit que l’incendie est parti des bouteilles de gaz et des motos», a-t-il indiqué.

Mohamed Faso Bangoura en a profité pour rappeler les consignes de sécurité souvent ignorées par certains gérants et usagers des stations-service.

«Les stations ne sont pas des parkings d’automobiles. La SONAP a toujours sensibilisé dans ce sens. Le directeur général de la SONAP a donné des instructions, lui-même fait des visites sur le terrain. Il a toujours dit que les stations ne sont pas des marchés ni des parkings. Il faut prendre toutes les dispositions, parce qu’il n’y a pas zéro risque en matière de stations. L’incendie peut partir d’un point A pour un point B. Et c’est très compliqué», a-t-il déclaré.

Face à ce nouvel incident, la SONAP annonce l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes exactes et d’envisager des mesures de prévention renforcées.

«Nous essayons de prendre les dispositions, les mesures, pour voir comment organiser et être dans les normes. Ici, les enquêtes vont continuer», a-t-il souligné.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre et renforcer les mesures de prévention sur les stations à travers la capitale.

Siby