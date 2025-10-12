ledjely
Accueil » Boké : un élève emporté par les eaux, retrouvé sans vie à Lambanyi
ActualitésBasse-GuinéeFaits-diversSociété

Boké : un élève emporté par les eaux, retrouvé sans vie à Lambanyi

Par LEDJELY.COM

Une pluie torrentielle, une soirée ordinaire qui vire au drame, et un quartier tout entier plongé dans le deuil. À Tomboya 1, la tristesse est palpable depuis que le jeune Mohamed Lamine Conté, élève et habitant du quartier, a été emporté par les eaux en furie samedi soir, alors qu’il se trouvait à proximité d’une zone à risque.

Les faits se sont produits aux alentours de 18 heures, alors que des pluies diluviennes s’abattaient sur la commune urbaine de Boké. Pris au piège par la violence soudaine des eaux de ruissellement, Mohamed Lamine a disparu sous les yeux impuissants des riverains.

La mobilisation a été immédiate. Habitants et jeunes du quartier se sont lancés dans des recherches intenses, encadrées par le président du conseil de quartier de Tomboya 1, Alseny M’Mah Camara. Leur détermination n’aura malheureusement pas suffi à sauver l’enfant : ce n’est que dans la matinée du dimanche 12 octobre que son corps sans vie a été retrouvé à Lambandji, un quartier voisin.

Effondré, le président de quartier a exprimé toute sa compassion à la famille du défunt, tout en appelant les habitants de Boké à faire preuve d’une vigilance accrue pendant cette saison pluvieuse, notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants près des zones à risque.

L’inhumation du jeune Mohamed Lamine Conté est prévue ce dimanche à Baguidera, dans une atmosphère de recueillement et de profonde tristesse.

Ce nouveau drame met une fois de plus en lumière les défaillances criantes dans la gestion des eaux pluviales à Boké, une ville régulièrement confrontée à des inondations meurtrières à chaque saison des pluies.

Mamadou Bah, depuis Boké

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Pénurie de préservatifs au sein de l’AGBEF Kankan : les responsables tirent la sonnette d’alarme

LEDJELY.COM

Madagascar : des militaires du camp CAPSAT se rangent du côté de la population

LEDJELY.COM

Hommage : Lancinet Dabo, un homme de raison qui détestait les extrêmes (Par Mognouma Cissé)

LEDJELY.COM

Djélykaba Bintou sacrée au PRIMUD : « Elle mérite amplement ce trophée »  (Mamadou Thug)

LEDJELY.COM

Siguiri : plus de 30 cases réduites en cendres par un feu « mystérieux » à Bouré Kofillani

LEDJELY.COM

Ratoma : un incendie ravage une station Total de Cosa, 32 motos et 4 véhicules calcinés

LEDJELY.COM
Chargement....