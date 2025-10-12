Présidentielle en Guinée : « Général Mamadi Doumbouya ne sera pas candidat » (Dr Faya)

À mesure que l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 approche, une cinquantaine de partis politiques ont déjà manifesté leur intention de participer au scrutin. Parmi eux figure le Bloc Libéral (BL), dirigé par Dr Faya Millimouno, qui se présente, selon son leader, comme une véritable alternative sur l’échiquier politique guinéen.

Interrogé ce week-end, Dr Faya a évoqué sa probable candidature tout en rappelant que la décision finale appartient au Congrès du parti.

« Sous réserve de ce qui va être l’issue du Congrès prochain du parti, je dirais que si tout était en ordre à l’issue du Congrès, je me considère être l’une des alternatives », a-t-il mentionné.

Plus qu’une simple ambition personnelle, Dr Millimouno met en avant une légitimité politique fondée sur son expérience, la solidité de son programme et la compétence de son équipe.

« Je suis l’équipe la plus crédible actuellement sur l’échiquier politique guinéen. J’ai un programme très ambitieux pour notre pays. J’ai une équipe compétente, intègre. Et donc, je peux aujourd’hui, avec mon équipe, être la meilleure alternative au peuple guinéen. Nous avons une vision pour ça. Nous avons un programme pour ça. Nous avons des hommes et des femmes pour ça », a-t-il souligné.

Sur la question sensible d’une éventuelle candidature du Général Mamadi Doumbouya, le président du BL se montre catégorique. Pour lui, la loi est sans équivoque.

« Quand on va à une élection, on ne minimise pas ses candidats. Pour ce qui nous concerne, le Général Mamadi Doumbouya ne sera pas candidat. La charte qui n’est pas abrogée, qui est encore en vigueur, parce qu’il y a encore des institutions transitoires qui sont en vigueur, cette charte est claire. Ni lui, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT ne devaient être candidats », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il précise la posture que devrait adopter le chef de la transition.

« Pour nous, nous ne nous préparons pas à être candidats contre le Général Mamadi Doumbouya, qui doit être au-dessus de la mêlée, qui ne doit pas se présenter. Et donc, qui que les autres candidats seront, nous ne les minimisons pas. Et nous allons, avec toutes les armes, toutes les stratégies que nous sommes en train de construire, faire en sorte que nous prévalions », a-t-il affirmé.

Au-delà de la question des candidatures, Dr Millimouno exprime de profondes inquiétudes quant à la crédibilité du processus électoral. Il remet notamment en cause la neutralité du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

« Eh bien, il faut que le processus soit transparent. Nous savons qu’il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous n’acceptons pas que les élections soient organisées par le MATD, parce que le MATD, c’est un organe non transparent, c’est un organe non neutre, et donc qui a déjà prouvé sa partisanerie », a-t-il conclu.

Thierno Amadou Diallo