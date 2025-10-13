Mory Kaba : « La candidature du Général Doumbouya déterminera notre participation ou pas »

À moins de trois mois de la présidentielle du 28 décembre, la scène politique guinéenne s’échauffe. Parmi les cinquante partis déjà en lice, L’Avenir d’une Guinée Nouvelle (AGN) a marqué les esprits ce dimanche en tenant une conférence de presse au siège du parti à Conakry. L’objectif était clair : exposer une vision ambitieuse pour la Guinée et présenter les grandes lignes d’un projet de société tourné vers l’avenir.

Dès 17 heures, la cour du siège du parti était remplie. Les militants, venus par groupes de deux, trois, voire cinq, s’étaient installés autour d’une piscine en forme de la carte de la Guinée. Tous attendaient avec impatience les mots du président de l’AGN. À son arrivée, vêtu d’un boubou blanc, Mory Kaba a pris le temps de saluer personnellement les participants, main tendue, sourire sobre, avant de prendre la parole.

Lors de son intervention, il a tenu à rappeler l’orientation idéologique du parti : un appel à la souveraineté nationale, notamment dans la gestion des ressources naturelles. « Nous avons dit qu’un pays qui veut se développer, un pays qui veut aller de l’avant, doit être un pays égoïste, un pays protecteur », a-t-il affirmé d’entrée.

Pour lui, la Guinée possède suffisamment de richesses, notamment dans les secteurs minier et agricole, pour se construire un avenir prospère. Encore faut-il, selon lui, une vision claire et structurée. « Nous pensons que nous devons nous baser sur une certaine planification pour sortir notre pays de cette situation. Pour le faire, nous avons pensé à une politique de nationalisation de certains moyens de production sans impacter le secteur privé. Nous l’assumons. Par exemple, lorsque vous prenez le secteur de l’or, il faudrait qu’on ait des raffineries qui appartiennent complètement à l’État, et que le secteur de l’or puisse être une propriété, sinon à 90 %, pour l’État », a-t-il indiqué.

Il affirme que cette politique permettrait au pays de générer des recettes nouvelles. Le parti projette ainsi de mobiliser « 50 milliards de dollars en cinq ans », une somme qui serait injectée dans un « budget prévisionnel pluriannuel basé sur cinq ou six ans », permettant à la Guinée de planifier sérieusement son développement. « Il faudrait que la Guinée arrête désormais d’avoir des politiques macroéconomiques basées seulement sur cela. Nous avons estimé qu’il faut aussi de la micro, en tenant compte des besoins vitaux des populations », a-t-il ajouté, soulignant que les plans économiques doivent être réalistes et ancrés dans les besoins concrets des citoyens.

Quant à la capacité du parti à s’imposer dans la course électorale, Mory Kaba se veut lucide, mais déterminé « Mille mètres de marche commencent par un pas. Nous n’avons pas atteint le sommet, mais ce qui est clair, c’est que nous travaillons tous les jours, que Dieu fait, pour essayer d’installer notre parti dans le plus fin fond du pays ». Il insiste sur le contact direct avec les populations, un levier qu’il compte activer pleinement pendant la campagne.

Sur les chances de victoire, le leader de l’AGN reste prudent mais ouvert à toutes les possibilités. « Il peut y avoir un deuxième tour. Ça peut être aussi un coup KO par surprise », avance-t-il.

Un point important reste cependant en suspens : la candidature potentielle du général Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition. « C’est un élément qui va déterminer notre participation aux élections ou pas », confie-t-il, laissant entendre que l’entrée en lice du chef de la junte pourrait redistribuer les cartes.

Thierno Amadou Diallo