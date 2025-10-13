Soutra Money lance le paiement gratuit des factures d’électricité !!!

Conakry, le 27 septembre 2025– Soutra Money enrichit son offre. Désormais, chaque guinéen peut régler sa facture d’électricité directement depuis son compte, ou à travers un point de vente Soutra Money. Le service est rapide, sécurisé… et entièrement gratuit pour les usagers !

Soutra Money simplifie ainsi la vie des ménages et des entreprises, en réduisant files d’attente et démarches contraignantes. En quelques clics, vous pourrez recharger votre compte prépayé, ou régler votre facture de consommation électrique, où que vous soyez et à tout moment.

« Offrir ce service sans frais traduit notre volonté de rendre le quotidien plus simple et plus accessible pour chaque Guinéen », affirme la Direction de Digital Pay.

Elle adresse ses remerciements à la Direction Générale de EDG pour sa collaboration exemplaire à toutes les étapes de ce projet, qui a rendu ce service possible.

Digital Pay exprime également sa profonde gratitude à tous les Guinéens qui, en à peine cinq mois, ont cru, choisi et adopté Soutra Money. Leur confiance est la plus belle preuve que l’innovation peut transformer le quotidien.

Par ce lancement, Digital Pay confirme son engagement à amplifier la digitalisation des paiements et son ambition de faire de Soutra Money un réflexe incontournable pour les transactions essentielles.

Plus d’Informations sur le service ? Appelez le 5050

Contacts Médias

communication.digitale@digit-pay.com

+224 613 33 33 03