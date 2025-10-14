Dissolution de l’Assemblée à Madagascar : les « anciens » députés persistent, le président fragilisé

La Présidence de la République de Madagascar a fermement réagi ce Mardi à la tenue d’une réunion par d’« anciens » membres de l’Assemblée nationale, survenue après la dissolution officielle de cette institution. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, elle qualifie cet événement d’« illégal » et de « dépourvu de toute base légale ».

Selon la Présidence, cette initiative viole l’article 76 de la Constitution, qui stipule que « l’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres ». Or, aucun décret n’a été pris pour convoquer cette réunion.

Le communiqué précise : « En conséquence, toute délibération ou décision issue d’une réunion organisée en violation des dispositions constitutionnelles est réputée nulle et non avenue ».

La Présidence rappelle que la dissolution de l’Assemblée nationale visait à « rétablir le bon fonctionnement des institutions et redonner la parole au peuple souverain à travers de nouvelles élections législatives ».

Elle appelle par ailleurs les responsables politiques et institutionnels à « respecter l’ordre constitutionnel, à préserver la stabilité nationale et à faire preuve de sens des responsabilités dans cette période essentielle pour la démocratie malagasy ».

À noter qu’un peu plus tôt, le président Andry Rajoelina avait dissous l’Assemblée nationale par décret, avant un vote visant à le sanctionner pour abandon de poste.

Face à une contestation populaire qui s’amplifie depuis plusieurs semaines, soutenue désormais par des militaires, le président Andry Rajoelina s’est vu contraint de quitter le pays, et son pouvoir vacille dangereusement.

Siby