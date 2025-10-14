Kouroukoro : plus de 100 millions de GNF introuvables, les sages accusent le président de la délégation spéciale

La commune rurale de Kouroukoro, située à plus de 100 kilomètres de Kouroussa, est secouée par une affaire présumée de détournement de fonds publics. Selon plusieurs sages de la localité, le président de la délégation spéciale aurait détourné plus de 100 millions GNF destinés au développement local.

Alors que dans la région de Kankan, d’autres responsables sont déjà inquiétés pour des faits similaires, Kouroukoro devient à son tour le théâtre d’une vive controverse. D’après des habitants, le président de la délégation spéciale se serait approprié un montant prévu pour la construction de puits et d’autres infrastructures communautaires.

C’est ce que dénonce Mory Dabo, un notable de la localité : « Un fils de la localité avait offert un puits au village, mais le président de la délégation spéciale l’a vendu à 30 millions GNF. De plus, l’argent alloué par le gouvernement pour le développement de notre sous-préfecture, soit 70 millions, a disparu. Nous avons saisi le sous-préfet, qui nous a d’abord demandé de patienter, le temps de mener des enquêtes ».

Les premières investigations menées par les sages auraient mis au jour des faits encore plus troublants. Sur la somme totale, seulement 15 millions GNF auraient été investis.

« Le sous-préfet nous a dit que le président de la délégation spéciale et le receveur communal se seraient partagé le reste. Il a promis un remboursement, mais le délai est passé sans résultat. Pire, le président continue de nous insulter, malgré nos plaintes », ajoute Mory Dabo.

Face à cette situation, les notables exigent non seulement la restitution des fonds présumés détournés, mais aussi le départ immédiat du président de la délégation spéciale, accusé de mauvaise gestion :

« Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est récupérer notre argent. C’est l’État qui nous l’a donné pour développer notre localité. Si le travail n’est pas fait, nous ne pouvons pas l’accepter. Nous demandons le remplacement du président de la délégation spéciale. Cinq de nos districts menacent de nous quitter si Kouyaté reste à la tête de la délégation spéciale », a confié El Hadj Ibrahim Dabo, porte-parole des sages.

Interpellé sur ces accusations, le principal mis en cause, Elhadj Kouyaté, rejette en bloc les allégations et parle plutôt d’un règlement de comptes personnels.

« Depuis que je l’ai remplacé, il a dit que la commune ne va plus avoir la paix », se défend Elhadj Kouyaté.

Le président de la délégation spéciale reconnaît néanmoins avoir reçu 75 millions GNF du TUV, tout en affirmant que l’utilisation de ces fonds a respecté les besoins prioritaires de la commune. Selon lui, certaines affirmations relèvent de « contre-vérités ».

« Après mon installation en avril 2024, nous avons trouvé que la commune n’avait pas d’argent dans la caisse. L’ancien régisseur, N’toran Mohamed Keita, prétendait détenir les fonds. J’ai dû prendre certaines décisions, notamment retirer Mohamed de son poste au comité de santé et d’hygiène, ce qui a déclenché des tensions », explique-t-il.

Concernant la gestion de ces fonds, El Hadj Kouyaté précise : « Nous avons utilisé une partie pour le fonctionnement de la commune. J’ai construit deux magasins pour stocker des produits pharmaceutiques, et 5 millions ont servi à équiper le domicile du sous-préfet qui venait d’arriver ici ».

Les sages accusent en outre le président d’avoir détourné 35 millions GNF destinés à un forage communautaire. Une accusation que l’intéressé balaie d’un revers de main : selon lui, ce forage lui aurait été offert personnellement par un particulier. Il affirme par ailleurs que lui et l’ancien receveur se sont engagés à rembourser toute somme restante après les dépenses justifiées.

En attendant la conclusion de l’enquête ouverte sur ce dossier, la tension reste vive à Kouroukoro, où les populations réclament vérité et justice. Selon nos informations, le président de la délégation spéciale devrait être entendu ce lundi à Kouroussa.

Michel Yaradouno, depuis Kankan