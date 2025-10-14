Sanoyah : pose de la première pierre d’une école franco-arabe

Le président de la délégation spéciale de Sanoyah, accompagné des conseillers communaux, a procédé ce mardi 14 octobre à la pose de la première pierre des travaux de construction d’une école primaire franco-arabe dans le quartier Sanoyah-Rails, à proximité du dispensaire. L’événement a mobilisé élèves, enseignants, autorités locales et responsables religieux. Ce projet est financé par l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC).

L’infrastructure comprendra trois salles de classe, des bureaux administratifs avec magasins intégrés, des blocs de toilettes, ainsi que des équipements et mobiliers scolaires. Un bâtiment destiné au logement des enseignants, doté de latrines à trois cabines, un forage équipé d’une pompe manuelle et une clôture de 400 mètres linéaires figurent également dans le projet. Les travaux sont prévus pour durer trois mois.

Dans son allocution, le directeur de l’école franco-arabe, Fodé Diawara, a exprimé sa gratitude envers l’ANAFIC, le gouvernement guinéen et l’ensemble des acteurs impliqués dans la concrétisation de ce projet.

« Ce geste que vous posez aujourd’hui dépasse le simple cadre de la construction. Il s’agit d’un investissement durable dans l’avenir de nos enfants. Car bâtir une salle de classe, c’est bâtir une conscience, c’est ouvrir une porte vers la connaissance, vers la citoyenneté, vers l’avenir. Nous savons que les besoins sont nombreux à travers le pays. C’est pourquoi nous sommes d’autant plus honorés et reconnaissants que notre école ait été retenue. Ces nouvelles infrastructures viendront désengorger les effectifs surchargés, offrir de meilleures conditions d’apprentissage à nos élèves et de travail à nos enseignants », a-t-il affirmé.

Il a ensuite pris l’engagement de veiller à la gestion rigoureuse et à l’entretien des infrastructures, soulignant qu’« il s’agit de notre bien commun ».

De son côté, le chef de quartier de Sanoyah-Rails Plateau, Ibrahima Sory Camara, a salué la concrétisation de ce projet, qu’il considère comme une avancée majeure pour la communauté.

« Ce jour n’est pas un jour de discours, mais plutôt de félicitations et de remerciements à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. Dans notre commune, la construction d’infrastructures sociales de base, comme les écoles, l’accès à l’eau ou les routes, reste un défi. J’appelle la population de Sanoyah à cultiver la paix pour favoriser le développement de notre localité », a-t-il expliqué.

Enfin, le président de la délégation spéciale de Sanoyah, Aly Manden Massa Keita, est revenu sur la genèse d’un projet longtemps en attente. Il a rendu hommage à tous ceux qui ont œuvré pour sa réalisation, tout en lançant un appel à l’entreprise en charge des travaux : il a insisté sur la nécessité de « respecter à la fois les délais contractuels et les exigences en matière de contenu local ».

Balla Yombouno