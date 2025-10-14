ledjely
Élim. Mondial 2026 : le Syli et le Botswana se neutralisent

La Guinée affrontait le Botswana ce mardi au stade Mohamed V de Casablanca, dans le cadre de la dixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre sans enjeu qualificatif, plusieurs changements ont été opérés dans le onze de départ guinéen. Soumaila Sylla, Samkhou Camara, Cheikh Oumar Sylla, Mory Konaté, Jocelyn Janneh, Morlaye Sylla, Seydouba Cissé, Aliou Badara Baldé, Abdoul Karim Traoré et Yadaly Diaby ont débuté la partie. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul (2-2).

Comme souvent, le Syli national s’est montré friable défensivement et a concédé l’ouverture du score dès la 7e minute, sur une belle action collective des Botswanais. Rapidement, les Guinéens réagissent et reprennent le contrôle du jeu. Sous l’impulsion de Jocelyn Janneh, véritable métronome du milieu, le Syli se montre plus entreprenant. Sur un ballon difficile à négocier, Abdoul Karim Traoré égalise de la tête à la 17e minute : 1-1.

Portée par ce but, la Guinée prend l’avantage au score. À la 34e minute, Aliou Badara Baldé signe un véritable numéro de soliste, éliminant le gardien avant de pousser le ballon au fond des filets : 2-1. Mais, contre le cours du jeu, le Botswana profite d’une nouvelle erreur défensive pour revenir à hauteur dans les arrêts de jeu de la première période : 2-2 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le spectacle faiblit. Malgré quelques changements apportés par le sélectionneur Kaba Diawara, le rythme retombe et les occasions se font rares. Le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final.

Le Syli national termine ainsi à la quatrième place de sa poule et voit s’envoler une nouvelle fois le rêve de Coupe du monde. Pour le sélectionneur Duarté, le bilan de cette campagne est de quatre matchs : deux victoires et deux nuls.

Lonceny Camara

