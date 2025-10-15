Boké : pénurie d’essence, une seule station-service pour toute la ville

Depuis une semaine, la commune urbaine de Boké fait face à une grave pénurie d’essence. Ce mardi, sur les cinq stations-service que compte la ville, une seule restait opérationnelle. Résultat : de longues files d’attente s’étirent devant la station UTS de Koulifanya, où des dizaines de conducteurs expriment leur colère face à la situation.

Certains automobilistes et motocyclistes dénoncent la corruption des gérants de la station, accusés de privilégier les vendeurs de bidons contre rémunération.

« Je suis devant la station UTS ici à Koulifanya à la recherche du carburant. Il y a une semaine de cela, chaque jour nous venons ici pour trouver du carburant, mais c’est très difficile. Ceux qui sont là aussi favorisent ceux qui viennent avec les bidons moyennant 10 000 sur chaque bidon. C’est eux qui partent après revendre ça cher dans les quartiers. Je suis venu chercher 5 litres. Il y a certains de mes amis qui ont passé la nuit ici », déplore Mohamed Baldé, visiblement épuisé après quatre heures d’attente sans obtenir une seule goutte d’essence.

Même son de cloche chez Mamadou Bah, venu de Missira, à la sortie de la ville, avec à peine un demi-litre d’essence dans le réservoir de sa moto.

« Je viens de Missira à la sortie de la ville. Je suis là depuis 5 heures. Je doute même de pouvoir avoir de l’essence. Vous avez vu tout ce monde. C’est un demi-litre qui est dans ma moto comme ça », confie-t-il.

Sous un soleil de plomb, d’autres usagers, comme Morlaye Soumah, lancent un appel pressant aux autorités.

« Il y a trop de manque d’essence à Boké. Il faut que le gouvernement regarde ça pour nous », plaide-t-il.

Dans les marchés, la rareté du carburant fait flamber les prix : le litre, qui se vendait à 15 000 francs, s’échange désormais entre 20 000 et 25 000 francs guinéens, provoquant une hausse du coût du transport dans toute la commune urbaine.

Mamadou Bah, depuis Boké