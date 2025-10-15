ledjely
Sékouba Konaté relance le débat sur le massacre du 28 septembre : «La CPI doit se saisir du dossier»

L’ancien président de la transition guinéenne, le général Sékouba Konaté, a ravivé la polémique autour du massacre du 28 septembre 2009, dans une interview accordée à Vox Africa. Il remet en cause la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara par le général Mamadi Doumbouya et appelle la Cour pénale internationale (CPI) à se saisir du dossier.

« La plupart des officiers que vous voyez maintenant dans l’armée guinéenne, qui sont commandants d’unités ou de zones, ont suivi les cours. L’armée est aujourd’hui disciplinée et organisée. L’instruction est respectée. Mais au temps du CNDD, c’est lui qui a semé la pagaille dans l’armée. Comment peut-il te trouver dans les rangs et prendre un commandant de capitaine pour te remettre ? », dénonce l’ancien homme fort de la transition.

Revenant sur le dossier du 28 septembre, dont le verdict a été rendu le 31 juillet 2024, Sékouba Konaté affirme n’avoir « rien à se reprocher ». Il invite néanmoins son ancien compagnon d’armes, Moussa Dadis Camara, à « dire la vérité ».

« Il croit que le problème est fini. Tant qu’il n’arrive pas à dire la vérité, on voudrait que la CPI s’accapare de ce dossier. Ils mentent aujourd’hui. Pour le moment, entre lui et moi, rien n’est fini. Ça ne fait que commencer. Il faut que la CPI reprenne ce dossier en main », martèle-t-il, avant d’ajouter : « Il doit reconnaître que tout ce qu’il a dit contre moi durant le procès, c’était des mensonges. Sinon, nous allons harceler la CPI pour qu’elle s’en saisisse. Certes, le président l’a gracié, mais la vérité doit être rétablie dans l’histoire ».

