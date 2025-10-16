Ministère de la Jeunesse : Robert Sarah Koulemou (Robbie) et Khaïté Sall installés dans leurs fonctions

Le ministère de la Jeunesse a connu, ce lundi 16 octobre 2025, un moment fort marqué par la cérémonie officielle de passation de service entre responsables sortants et entrants. À cette occasion, Khaïté Sall a pris fonction en tant que Secrétaire Générale, tandis que Robert Sarah Koulemou, alias Robbie, a été installé comme Chef de Cabinet. Placée sous la présidence du Secrétaire Général adjoint du gouvernement, la cérémonie s’est déroulée dans une salle comble, en présence de nombreux cadres du département, de représentants de la presse, de proches et de plusieurs personnalités invitées.

Dans leurs allocutions respectives, les deux responsables ont exprimé leur profonde gratitude au Président Général Mamadi Doumbouya pour la confiance placée en eux à travers ces nominations stratégiques.

Forte d’un parcours remarqué à la tête du Secrétariat général du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Khaïté Sall s’est adressée à l’assistance avec humilité et détermination.

« Cette marque de confiance m’honore, mais m’oblige surtout à donner le meilleur de moi-même au service de la nation et de sa jeunesse », a-t-elle affirmé.

Elle a rappelé les résultats obtenus dans ses précédentes fonctions, notamment la mobilisation de plus de 300 millions de dollars pour le développement du secteur de la santé, ainsi que la mise en œuvre de projets structurants à l’échelle nationale, en cohérence avec la vision Simandou 2040.

Désormais, son engagement se tourne vers les défis multiples de la jeunesse guinéenne.

Les deux nouveaux responsables ont souligné l’urgence d’agir face aux réalités que vivent les jeunes, confrontés au chômage, à la sous-qualification, à la migration et au manque d’opportunités.

Pour y remédier, Khaïté Sall entend impulser une politique axée sur la formation professionnelle, la promotion de l’entrepreneuriat, l’inclusion sociale et l’engagement citoyen.

« La Guinée possède une jeunesse talentueuse, ambitieuse, pleine d’énergie et d’idées, qui ne demande qu’à être accompagnée, écoutée et valorisée », a-t-elle martelé, promettant de poursuivre les projets en cours et de créer un écosystème dynamique et inclusif.

Les deux responsables ont également rendu hommage à l’honorable Cellou Baldé, ministre de la Jeunesse, pour sa vision et son leadership. Ensemble, ils entendent œuvrer à bâtir un ministère exemplaire, résolument tourné vers l’avenir.

Dans une note inspirante, Robert Sarah Koulemou (Robbie) a conclu : « Une jeunesse actrice du changement ne doit pas être perçue comme un problème à gérer, mais comme une énergie à canaliser, à former et à mobiliser ».

Thierno Amadou Diallo