ledjely
Accueil » Cellou Dalein Diallo dément Sékouba Konaté et menace de poursuites pour diffamation
A la une

Cellou Dalein Diallo dément Sékouba Konaté et menace de poursuites pour diffamation

Par LEDJELY.COM

En réaction aux récentes déclarations de l’ancien président de la Transition, le général Sékouba Konaté, l’ex-Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo, est sorti de son silence. Dans une mise au point ferme, il dénonce des accusations « mensongères » liées à la privatisation de la compagnie nationale Air Guinée en 2002.

« Sans vouloir polémiquer avec le général Sékouba Konaté, dont tout le monde connaît la moralité, je me dois d’apporter des clarifications », introduit Cellou Dalein Diallo.

Selon lui, contrairement aux affirmations de Sékouba Konaté, il n’a jamais été entendu « ni avant, ni pendant, ni après » l’audit mené en 2009 par Ousmane Kaba et son équipe sur la cession d’Air Guinée.

« Ce n’est qu’en 2022, lorsque leur rapport a été transmis à la CRIEF et publié par la presse, que j’ai découvert qu’on m’attribuait la décision de vendre Air Guinée sans appel d’offres à Elhadj Mamadou Sylla », précise-t-il.

Cellou Dalein Diallo rejette catégoriquement toute implication et met au défi quiconque de produire une preuve écrite ou officielle de sa culpabilité.

« Comment pourrais-je signer un document reconnaissant ma culpabilité alors que je n’ai jamais été entendu, ni par un inspecteur, ni par un juge ? Je mets le général Sékouba Konaté et tout autre responsable des services du contrôle d’État au défi de sortir un document par lequel je reconnais une quelconque culpabilité dans la privatisation d’Air Guinée ou dans la gestion de tout autre bien public », a-t-il affirmé.

Estimant que ces accusations portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation, le leader de l’UFDG prévient qu’il se réserve le droit de poursuivre Sékouba Konaté pour diffamation.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Élim. Mondial 2026 : le Syli et le Botswana se neutralisent

LEDJELY.COM

Nomination des secrétaires généraux : plusieurs cadres reconduits à leurs postes

LEDJELY.COM

Révolte contre Welly Mining à Siguiri : 60 interpellés, deux victimes et des dégâts massifs (parquet)

LEDJELY.COM

Tchad : quand l’héritage se confond au verrouillage démocratique

LEDJELY.COM

Scrutin du 28 décembre : entre espoirs et inquiétudes des Guinéens

LEDJELY.COM

Présidentielle 2025 : la Synergie GMD25 pousse le général Doumbouya à se porter candidat

LEDJELY.COM
Chargement....