Cellou Dalein Diallo dément Sékouba Konaté et menace de poursuites pour diffamation

En réaction aux récentes déclarations de l’ancien président de la Transition, le général Sékouba Konaté, l’ex-Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo, est sorti de son silence. Dans une mise au point ferme, il dénonce des accusations « mensongères » liées à la privatisation de la compagnie nationale Air Guinée en 2002.

« Sans vouloir polémiquer avec le général Sékouba Konaté, dont tout le monde connaît la moralité, je me dois d’apporter des clarifications », introduit Cellou Dalein Diallo.

Selon lui, contrairement aux affirmations de Sékouba Konaté, il n’a jamais été entendu « ni avant, ni pendant, ni après » l’audit mené en 2009 par Ousmane Kaba et son équipe sur la cession d’Air Guinée.

« Ce n’est qu’en 2022, lorsque leur rapport a été transmis à la CRIEF et publié par la presse, que j’ai découvert qu’on m’attribuait la décision de vendre Air Guinée sans appel d’offres à Elhadj Mamadou Sylla », précise-t-il.

Cellou Dalein Diallo rejette catégoriquement toute implication et met au défi quiconque de produire une preuve écrite ou officielle de sa culpabilité.

« Comment pourrais-je signer un document reconnaissant ma culpabilité alors que je n’ai jamais été entendu, ni par un inspecteur, ni par un juge ? Je mets le général Sékouba Konaté et tout autre responsable des services du contrôle d’État au défi de sortir un document par lequel je reconnais une quelconque culpabilité dans la privatisation d’Air Guinée ou dans la gestion de tout autre bien public », a-t-il affirmé.

Estimant que ces accusations portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation, le leader de l’UFDG prévient qu’il se réserve le droit de poursuivre Sékouba Konaté pour diffamation.

