Ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie : Souleymane Dounoh Keïta et Baba Thiam installés

Le ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie a abrité, ce jeudi 16 octobre, une double cérémonie de passation de service marquant la prise de fonction du nouveau secrétaire général, Souleymane Dounoh Keïta, et du nouveau chef de cabinet, Elhadj Baba Thiam. L’événement, présidé par le secrétaire général du gouvernement, s’est déroulé dans une atmosphère empreinte de solennité, en présence de plusieurs cadres, collaborateurs et représentants de la presse.

Au cours de la cérémonie, le secrétaire général du gouvernement a rappelé l’importance de ce moment dans la vie administrative du pays.

« Cette passation de service traduit la continuité de l’État et le renforcement de la gouvernance. Elle témoigne de la confiance que les plus hautes autorités placent en leurs cadres pour servir la nation », a-t-il souligné, avant d’adresser ses félicitations aux promus et ses encouragements aux responsables sortants pour les efforts consentis au service public.

Dans son allocution, le secrétaire général sortant, El. Ibrahim Kobélé Keïta, a exprimé sa reconnaissance envers le personnel du ministère et les autorités du pays.

« Merci à tous ceux qui m’ont accompagné, encadré et soutenu durant ma mission. Je rends hommage à l’ensemble du personnel, y compris ceux qu’on ne voit pas, agents d’entretien et gardiens, sans lesquels notre administration ne pourrait fonctionner », a-t-il indiqué.

Il a également tenu à remercier le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et les membres du CNRD pour la confiance placée en lui durant son mandat.

Prenant la parole à son tour, Souleymane Dounoh Keïta, ancien cadre du RPG arc-en-ciel, a déclaré placer cette nouvelle étape de sa carrière sous le signe de la responsabilité et de la loyauté envers la République.

« C’est avec une profonde humilité et un engagement inébranlable que je prends mes fonctions. Je rends grâce à Allah et remercie le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance renouvelée. Je mesure pleinement les exigences du service public, en cette période de refondation nationale placée sous le sceau de l’intégrité, de la transparence et de la justice », a-t-il soutenu.

Après le message du secrétaire général sortant, l’ancien chef de cabinet, Thierno Hamidou Bah, a pris la parole. Il est revenu sur les sept mois passés à la tête du cabinet. Il a confié qu’à son arrivée, il nourrissait les mêmes doutes et incertitudes que son successeur, avant de découvrir au sein du ministère une véritable famille.

« J’ai trouvé ici des collaborateurs devenus des frères et des sœurs. Je t’invite, mon successeur, à préserver cet esprit d’unité et à poursuivre le travail dans la même dynamique de solidarité et de respect mutuel », a-t-il martelé.

Pour lui, la loi encadre les missions de chacun, mais elle ne peut pas tout dire : « Les textes ne parlent pas des relations humaines, ni du respect ou de la loyauté, qui sont pourtant essentiels dans le service public ».

Thierno Hamidou Bah a également insisté sur l’importance de l’humilité dans l’exercice du pouvoir.

« Aucun diplôme ne fait de quelqu’un un homme d’État. Ce sont la personnalité, la sagesse et la capacité d’écoute qui distinguent ceux qui servent véritablement la nation », a-t-il mentionné.

Il a exhorté chacun à rester humble malgré les honneurs, rappelant que les postes de responsabilité sont avant tout une épreuve de caractère.

Par ailleurs, le nouveau chef de cabinet, Baba Thiam, a pris la parole pour marquer le début de ses fonctions.

« Ce ministère, au-delà d’être une institution, est devenu une véritable famille. J’ai pu observer une équipe unie, solidaire et engagée », a-t-il déclaré, avant d’exprimer sa gratitude envers le président de la République, le Premier ministre et le ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo.

Ancien cadre d’institutions financières en France, il a souligné l’honneur que représente pour lui le service à la nation.

« Rien n’est comparable au sentiment d’être au service de son pays. Je m’engage à travailler main dans la main avec tous les collaborateurs pour faire avancer la vision du ministère et accompagner la feuille de route du ministre », a-t-il affirmé.

La cérémonie s’est clôturée sur des mots d’encouragement et de bénédiction pour la Guinée, avant une photo de famille symbolisant la passation et la continuité du service public.

M’Mah Cissé