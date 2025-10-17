ledjely
Accueil » Labé : un maître pâtissier condamné à cinq ans de prison pour viol et séquestration
ActualitésFaits-diversInsoliteJustice

Labé : un maître pâtissier condamné à cinq ans de prison pour viol et séquestration

Par LEDJELY.COM

L’affaire a provoqué une vive émotion dans la cité de Karamoko Alpha Mo Labé. Après deux jours d’audience marqués par des témoignages poignants et des débats intenses, le Tribunal de première instance (TPI) de Labé a tranché. Le maître pâtissier Alghassimou Diallo a été reconnu coupable de viol et de séquestration.

Dans son verdict rendu cette semaine, le juge Boubacar 3 Barry, président du tribunal, a condamné l’accusé à cinq ans de réclusion criminelle et au paiement d’une amende de 35 millions de francs guinéens.

Sur le plan civil, la justice a également statué en faveur des victimes. Aïssatou Dalanda Baldé obtient 20 millions GNF de dommages et intérêts, tandis que Aïssatou Lamarana Mobhi Diallo et Boubacar Mobhi Diallo recevront chacun 15 millions GNF.

Dans son prononcé, le juge a insisté sur la gravité des faits et la nécessité de protéger les victimes de violences sexuelles, précisant que les frais de justice seront entièrement à la charge du condamné.

Ce verdict vient rappeler la détermination du TPI de Labé à lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à la dignité humaine, dans un contexte où ces crimes continuent de susciter l’indignation et la demande de justice dans tout le pays.

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Boffa : le masque Nimba vandalisé, un «acte de sabotage honteux», dénonce Issiaga Soumah

LEDJELY.COM

Rentrée universitaire 2025-2026 : l’ISIC de Kountia à l’honneur pour le lancement officiel

LEDJELY.COM

Le Vice-Président Afrique et la Directrice Générale d’Air France pour la délégation Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest Afrique du groupe en visite officielle en Guinée

LEDJELY.COM

MC Freshh agressé à la plage de Camayenne : le monde artistique guinéen sous le choc

LEDJELY.COM

Boké : le pont en chantier qui exaspère toute une population

LEDJELY.COM

Pédiatrie d’Ignace Deen : trois iPhones dérobés à des mères pendant leur sommeil

LEDJELY.COM
Chargement....