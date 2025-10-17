Labé : un maître pâtissier condamné à cinq ans de prison pour viol et séquestration

L’affaire a provoqué une vive émotion dans la cité de Karamoko Alpha Mo Labé. Après deux jours d’audience marqués par des témoignages poignants et des débats intenses, le Tribunal de première instance (TPI) de Labé a tranché. Le maître pâtissier Alghassimou Diallo a été reconnu coupable de viol et de séquestration.

Dans son verdict rendu cette semaine, le juge Boubacar 3 Barry, président du tribunal, a condamné l’accusé à cinq ans de réclusion criminelle et au paiement d’une amende de 35 millions de francs guinéens.

Sur le plan civil, la justice a également statué en faveur des victimes. Aïssatou Dalanda Baldé obtient 20 millions GNF de dommages et intérêts, tandis que Aïssatou Lamarana Mobhi Diallo et Boubacar Mobhi Diallo recevront chacun 15 millions GNF.

Dans son prononcé, le juge a insisté sur la gravité des faits et la nécessité de protéger les victimes de violences sexuelles, précisant que les frais de justice seront entièrement à la charge du condamné.

Ce verdict vient rappeler la détermination du TPI de Labé à lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à la dignité humaine, dans un contexte où ces crimes continuent de susciter l’indignation et la demande de justice dans tout le pays.

Siby