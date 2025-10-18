MPTEN : la ministre Rose Pola Pricemou clôture les travaux de l’AILA

Ce vendredi 17 octobre 2024, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a présidé à Conakry la cérémonie de clôture de l’atelier sur l’évaluation du paysage de l’intelligence artificielle (AILA) en République de Guinée. Cet atelier, organisé avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a réuni pendant trois jours des experts, cadres de l’administration publique, acteurs du secteur privé et universitaires.

L’objectif : dresser un état des lieux complet du niveau de préparation de la Guinée à l’adoption et à la gouvernance de l’intelligence artificielle, afin d’identifier les forces, les défis et les priorités qui guideront les prochaines actions. Les travaux ont porté sur trois thématiques majeures : l’écosystème national de l’IA, l’IA au service de la gouvernance, et l’élaboration d’un cadre éthique et responsable pour son utilisation.

Dans son discours de clôture, la ministre Rose Pola Pricemou a salué la pertinence de la démarche AILA initiée par le PNUD, soulignant son importance stratégique pour le pays.

« Cet outil diagnostic global permet d’évaluer avec rigueur plusieurs dimensions fondamentales de l’écosystème IA : l’infrastructure numérique, les compétences humaines, les données, la gouvernance, l’éthique, et les cadres réglementaires », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite précisé que l’adoption de la démarche AILA en Guinée répond à un impératif de transparence et d’efficacité dans la planification publique : « Bâtir sur une base factuelle, transparente et complète ».

La ministre a par ailleurs annoncé la tenue prochaine du Transform Africa Summit 2025, du 12 au 14 novembre à Conakry, placé sous le thème : « L’IA pour l’Afrique : Innover localement, impacter globalement ».

S’agissant des perspectives, Rose Pola Pricemou a défini les grandes orientations du ministère :

Élaborer une stratégie nationale d’IA éthique et durable, avec des objectifs clairs, des indicateurs mesurables et un calendrier précis ;

Mettre en place un cadre juridique et réglementaire adapté, incluant une législation sur la protection des données, l’éthique de l’IA, la responsabilité algorithmique et la gouvernance des systèmes d’intelligence artificielle ;

Renforcer les compétences nationales, notamment dans les domaines de l’IA, de la science des données, de la régulation numérique et de la gestion des risques technologiques ;

Stimuler les investissements dans les infrastructures essentielles, comme la connectivité, les centres de données, le backbone national et l’alimentation électrique fiable.

Pour le reste, la ministre a lancé un appel à la mobilisation générale : « le gouvernement, le secteur privé, les acteurs académiques, les organisations internationales, la société civile ainsi que les jeunes porteurs de projets à rester mobilisés, responsables et engagés ».

Balla Yombouno