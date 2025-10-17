Madagascar : Le Président de l’UFDG avait prévenu le Président Rajoelina…

Personnalité influente de l’Internationale libérale, le Président de l’UFDG, El Hadj Cellou Dalein Diallo, avait conduit une mission d’observation de cette organisation à Madagascar lors des dernières élections organisées dans le pays. Au cours de l’audience que le Président malgache, aujourd’hui déchu, avait accordée à la délégation qu’il dirigeait, Cellou Dalein Diallo avait tenu des propos prémonitoires, rappelés aujourd’hui par tous ses compagnons de mission :

« Monsieur le Président, vous avez été réélu, mais il n’y a pas eu de véritable compétition ni d’inclusivité dans le processus. Le dialogue qui aurait dû avoir lieu en amont, pour la stabilité et l’unité du pays, vous ne pouvez plus en faire l’économie, au risque d’attiser les tensions existantes et de transporter les conflits dans la rue. Je vous recommanderais donc de renouer le fil du dialogue afin de créer les conditions de la participation de tous aux prochaines élections prévues. »

Le Président de l’UFDG avait insisté pour que le rapport reflète fidèlement la réalité du scrutin, en soulignant l’absence d’enjeux réels liée au boycott des élections par plusieurs acteurs majeurs et candidats sérieux.

El Hadj Cellou Dalein Diallo avait vu juste. À l’époque, certains avaient perçu sa position comme intransigeante, voire dérangeante pour ceux qui préféraient ménager les autorités. Pourtant, les faits lui ont donné raison.

Toujours en avance sur les autres et sur son temps, il a souvent eu « tort d’avoir trop tôt raison ». Homme d’État attaché à la vérité, à la justice et à la morale publique, il refuse les compromissions et combat les extrêmes. Le profil idéal pour diriger un pays en quête d’éthique, de stabilité et d’unité nationale.

Souleymane SOUZA KONATÉ.