Demba Dansoko écrit au Général Doumbouya : « Dites aux Guinéens et au monde entier que…»

À mesure que l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 approche, l’effervescence politique gagne du terrain. Déjà, plus de cinquante partis politiques et seize personnalités indépendantes ont manifesté leur intention de prendre part au scrutin. Mais une question domine le débat public : le général Mamadi Doumbouya sera-t-il candidat ? Alors que certains appellent de leurs vœux une candidature du Chef de l’État, Aboubacar Demba Dansoko, membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel (parti politique suspendu), adopte une position opposée. Dans une lettre ouverte adressée au président, il l’exhorte à renoncer à toute ambition électorale et à permettre aux partis RPG Arc-en-ciel et UFDG de participer à la prochaine présidentielle.

Dans sa lettre, ce cadre de l’ancienne mouvance présidentielle, exhorte le Général Mamadi Doumbouya avec insistance à ne pas se présenter à la présidentielle. « Monsieur le Président de la transition, il est temps… Prenez la parole maintenant, avant qu’il ne soit tard. Prenez la parole et ne passez pas par mille chemins. Dites aux Guinéens et au monde entier que vous ne pouvez vous présenter à une élection. Dites-le maintenant », lance-t-il d’entrée, dans une adresse sans équivoque.

Aboubacar Demba Dansoko estime que cette décision serait « la plus opérante et la plus honorable » tant pour le président lui-même que pour le pays. Il met en garde contre ceux qui, autour du général Doumbouya, « font semblant de le soutenir, alors qu’ils ne défendent en réalité que les intérêts égoïstes que procure sa présence ». Pour lui, il ne fait aucun doute que ces acteurs « préparent déjà l’après-Doumbouya », sans considération réelle pour son avenir ni pour celui de la Guinée.

Dans un ton direct, Demba Dansoko presse le président Doumbouya de refuser d’être « le paravent d’un passif difficile et d’un futur incertain » et de ne pas tomber dans les pièges des ambitions personnelles de son entourage. Il l’invite à écouter son propre ressenti « Ceux qui ne tiennent leur position que de vous, n’ont aucun intérêt à vous voir partir. Ils exploiteront votre présence et votre posture jusqu’à la dernière minute ».

La lettre prend ensuite des allures de plaidoyer pour un retour à l’ordre constitutionnel véritablement inclusif. Dansoko demande expressément au général Doumbouya de permettre à tous les acteurs politiques majeurs de prendre part au processus « Dites dès maintenant que vous ne serez pas candidat et demandez à parler et à faire parler tous les acteurs politiques et sociaux qui comptent : les partis politiques les plus représentatifs (RPG-AEC, UFDG, UFR, société civile…) ».

Dans les dernières lignes, Aboubacar Demba Dansoko invite le président de la transition à inscrire son nom dans l’histoire en optant pour une sortie digne « Tout est encore possible, y compris la voie royale pour vous et pour la Guinée. La torpeur et le mutisme profitent à l’incertitude et à l’échec. La prévoyance et la promptitude profitent à la clarté et au succès », a-t-il conclu.

Thierno Amadou Diallo