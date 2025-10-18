Lansana Diawara menace de démissionner si le président Doumbouya ne se porte pas candidat

Dans une déclaration claire et sans détour, Lansana Diawara, Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), a annoncé ce samedi qu’il envisagerait de démissionner si le président Mamadi Doumbouya décidait de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle.

« Si le président Mamadi Doumbouya ne se porte pas candidat à la prochaine élection présidentielle, j’en tirerai toutes les conséquences par une démission à ma fonction », dit-il. « Mon engagement et ma loyauté envers le président et son projet sont clairs. Je suis prêt à servir la Guinée avec dévouement, mais je ne peux pas compromettre mes convictions et mes valeurs », a-t-il déclaré, soulignant que sa décision dépendrait directement de l’orientation politique du chef de l’État.

Dans un appel direct au président, Lansana Diawara a précisé : « Monsieur le Président, votre décision déterminera mon avenir dans cette fonction. Je suis prêt à travailler pour la Guinée, mais je dois être en accord avec mes principes et mes convictions ».

