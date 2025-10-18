ledjely
Accueil » Lansana Diawara menace de démissionner si le président Doumbouya ne se porte pas candidat
ActualitésFaits-diversPolitiqueSociété

Lansana Diawara menace de démissionner si le président Doumbouya ne se porte pas candidat

Par LEDJELY.COM

Dans une déclaration claire et sans détour, Lansana Diawara, Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), a annoncé ce samedi qu’il envisagerait de démissionner si le président Mamadi Doumbouya décidait de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle.

« Si le président Mamadi Doumbouya ne se porte pas candidat à la prochaine élection présidentielle, j’en tirerai toutes les conséquences par une démission à ma fonction », dit-il. « Mon engagement et ma loyauté envers le président et son projet sont clairs. Je suis prêt à servir la Guinée avec dévouement, mais je ne peux pas compromettre mes convictions et mes valeurs », a-t-il déclaré, soulignant que sa décision dépendrait directement de l’orientation politique du chef de l’État.

Dans un appel direct au président, Lansana Diawara a précisé : « Monsieur le Président, votre décision déterminera mon avenir dans cette fonction. Je suis prêt à travailler pour la Guinée, mais je dois être en accord avec mes principes et mes convictions ».

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Boffa : le masque Nimba vandalisé, un «acte de sabotage honteux», dénonce Issiaga Soumah

LEDJELY.COM

Rentrée universitaire 2025-2026 : l’ISIC de Kountia à l’honneur pour le lancement officiel

LEDJELY.COM

Le Vice-Président Afrique et la Directrice Générale d’Air France pour la délégation Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest Afrique du groupe en visite officielle en Guinée

LEDJELY.COM

MC Freshh agressé à la plage de Camayenne : le monde artistique guinéen sous le choc

LEDJELY.COM

Boké : le pont en chantier qui exaspère toute une population

LEDJELY.COM

Pédiatrie d’Ignace Deen : trois iPhones dérobés à des mères pendant leur sommeil

LEDJELY.COM
Chargement....