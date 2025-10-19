ledjely
Accueil » MC Freshh agressé à la plage de Camayenne : le monde artistique guinéen sous le choc
ActualitésCultureFaits-diversSociété

MC Freshh agressé à la plage de Camayenne : le monde artistique guinéen sous le choc

Par LEDJELY.COM

Le rappeur guinéen Bandjan Kourouma, plus connu sous le nom de MC Freshh, a été violemment agressé dans la soirée de ce dimanche 19 octobre 2025, sur la plage de Camayenne, à Conakry.

Selon une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on y voit l’artiste allongé au sol, tentant difficilement de se relever pendant que des voix s’élèvent autour de lui. Une scène d’une rare brutalité qui a rapidement provoqué une onde de choc au sein du public et du milieu artistique.

De nombreux artistes et fans ont réagi dans l’indignation, exigeant que justice soit rendue. Sur Facebook, les messages de soutien se multiplient, certains dénonçant l’agression contre l’artiste.

Toujours reconnu pour la force de ses punchlines, MC Freshh, symbole d’une génération de rappeurs engagés, se retrouve cette fois au cœur d’une affaire qui soulève de nombreuses interrogations.

Les circonstances exactes de l’agression restent, pour l’heure, floues, mais d’ores et déjà plusieurs artistes demandent l’ouverture d’une enquête déterminer les causes et identifier les auteurs.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Boffa : le masque Nimba vandalisé, un «acte de sabotage honteux», dénonce Issiaga Soumah

LEDJELY.COM

Rentrée universitaire 2025-2026 : l’ISIC de Kountia à l’honneur pour le lancement officiel

LEDJELY.COM

Le Vice-Président Afrique et la Directrice Générale d’Air France pour la délégation Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest Afrique du groupe en visite officielle en Guinée

LEDJELY.COM

Boké : le pont en chantier qui exaspère toute une population

LEDJELY.COM

Pédiatrie d’Ignace Deen : trois iPhones dérobés à des mères pendant leur sommeil

LEDJELY.COM

Lansana Diawara menace de démissionner si le président Doumbouya ne se porte pas candidat

LEDJELY.COM
Chargement....