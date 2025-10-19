MC Freshh agressé à la plage de Camayenne : le monde artistique guinéen sous le choc

Le rappeur guinéen Bandjan Kourouma, plus connu sous le nom de MC Freshh, a été violemment agressé dans la soirée de ce dimanche 19 octobre 2025, sur la plage de Camayenne, à Conakry.

Selon une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on y voit l’artiste allongé au sol, tentant difficilement de se relever pendant que des voix s’élèvent autour de lui. Une scène d’une rare brutalité qui a rapidement provoqué une onde de choc au sein du public et du milieu artistique.

De nombreux artistes et fans ont réagi dans l’indignation, exigeant que justice soit rendue. Sur Facebook, les messages de soutien se multiplient, certains dénonçant l’agression contre l’artiste.

Toujours reconnu pour la force de ses punchlines, MC Freshh, symbole d’une génération de rappeurs engagés, se retrouve cette fois au cœur d’une affaire qui soulève de nombreuses interrogations.

Les circonstances exactes de l’agression restent, pour l’heure, floues, mais d’ores et déjà plusieurs artistes demandent l’ouverture d’une enquête déterminer les causes et identifier les auteurs.

Ledjely.com