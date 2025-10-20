Rentrée universitaire 2025-2026 : l’ISIC de Kountia à l’honneur pour le lancement officiel

L’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) de Kountia a accueilli ce lundi la cérémonie officielle de lancement de l’année académique 2025-2026, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Boubacar Barry. Une rentrée placée sous le signe de la qualité de l’enseignement, de la santé étudiante et de l’excellence académique.

Accompagné de son cabinet, le ministre Alpha Boubacar Barry a choisi l’ISIC de Kountia pour marquer symboliquement le démarrage des cours dans l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur du pays. Dans son discours, le ministre a salué l’engagement des enseignants-chercheurs, du personnel administratif et des étudiants pour leur mobilisation rapide ayant permis une rentrée réussie. « Cette année 2025-2026 sera entièrement consacrée à la promotion de la qualité, à tous les niveaux : qualité des enseignements, des infrastructures, des documents, mais aussi des ressources humaines », a déclaré le ministre.

Alpha Boubacar Barry, qui visitait l’ISIC de Kountia pour la première fois en tant que ministre, a également lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers du cancer du sein, appelant les étudiants à se faire dépister « Votre santé nous importe. Quand on investit sur votre éducation, il faut aussi investir sur votre santé. C’est ce qu’on appelle la valorisation du capital humain », a-t-il dit.

Le choix de l’ISIC de Kountia pour cette rentrée n’est pas anodin. L’établissement est réputé pour la qualité de sa formation en journalisme et communication. Dr Mamady Yaya Cissé, Directeur général adjoint chargé des études, a rappelé avec émotion que le ministre Barry est un ancien de la filière journalisme. « Voir aujourd’hui le ministre lancer l’année académique ici, c’est une continuité et une grande fierté pour nous. L’ISIC de Kountia est bien équipé, avec des salles modernes, climatisées, et un environnement propice à la formation de qualité », a-t-il souligné.

La réforme du système LMD a également impacté l’institut, qui est passé d’un cursus de 4 à 3 ans. Malgré cette réforme, l’institut maintient son exigence pédagogique : stages en entreprise dès la deuxième année, soutenance de mémoire en fin de cycle, et un programme intensif orienté vers la pratique.

Maimouna Keïta, étudiante en Licence 3 journalisme, s’est réjouie de cette rentrée « La présence du ministre nous montre que l’État nous suit de près. À l’ISIC, on n’aime pas l’échec : soit on valide, soit on valide », a-t-elle indiqué.

Poussée par une véritable passion pour le journalisme, elle affirme sa détermination malgré les défis du métier à l’ère numérique « C’est un métier qui m’inspire et qui me donne la force de me battre ».

Pour cette nouvelle année, le ministère place la barre haut : promotion de la qualité, renforcement du corps enseignant, amélioration des infrastructures, et intégration régionale dans un espace ouest-africain compétitif. La Guinée, qui préside cette année le Conseil des ministres du CAMES, entend montrer l’exemple en consolidant un système d’enseignement supérieur crédible et performant.

Thierno Amadou Diallo