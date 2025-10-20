Le Vice-Président Afrique et la Directrice Générale d’Air France pour la délégation Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest Afrique du groupe en visite officielle en Guinée

Dans le cadre du renforcement des relations historiques entre Air France et la Guinée, M. Jean-Marc POUCHOL, Vice-Président Afrique, accompagné de Mme Nadia AZALE, Directrice Générale du groupe pour la délégation Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest ont effectué une visite officielle à Conakry les 13, 14 et 15 octobre 2025.

Depuis la première desserte d’Air France en Guinée en 1947, Air France entretient une relation constructive avec le pays, au service de sa connectivité et de son rayonnement international. Au cours de ce déplacement, M.POUCHOL et Mme AZALE ont rencontré les principales autorités politiques et institutionnelles guinéennes, dont le Premier Ministre, l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC), la SOGEAG, ainsi que l’Ambassadeur de France en Guinée. Ces échanges ont permis de renforcer le dialogue sur les perspectives de développement du secteur aérien et de consolider la coopération entre Air France et ses partenaires locaux

À l’occasion de cette visite, Air France a annoncé le renforcement de son programme de vols entre Conakry et Paris pour la saison hivernale 2025-2026. La ligne sera désormais opérée en Airbus A350, offrant 100 sièges supplémentaires par rapport à l’Airbus A330 précédemment utilisé. La compagnie proposera six vols directs par semaine vers Paris et un vol circulaire via Nouakchott, également opéré en A350.

Par ailleurs, Air France poursuit sa stratégie d’innovation avec le déploiement du Wi-Fi gratuit et haut débit à bord. Première grande compagnie européenne à proposer cette technologie depuis l’automne 2024, Air France équipe progressivement l’ensemble de sa flotte : 30 % des avions seront connectés d’ici fin 2025, avec un objectif de couverture totale en 2026.

« Cette visite en Guinée s’inscrit dans une relation de confiance ancienne et dynamique entre Air France et ses partenaires locaux. L’arrivée de l’Airbus A350 et la généralisation du Wi-Fi gratuit traduisent notre ambition d’offrir à nos clients une expérience de voyage toujours plus moderne et tournée vers l’avenir », a déclaré Mme Nadia AZALE, Directrice Générale Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest d’Air France.