Accueil » Démolition du siège de la jeunesse de Ratoma : les jeunes pointent la mairie et lancent une menace
Démolition du siège de la jeunesse de Ratoma : les jeunes pointent la mairie et lancent une menace

Ce jeudi 23 octobre au matin, un groupe de jeunes membres de l’Association des Jeunes Dynamiques de Ratoma a exprimé sa colère après la décision de la mairie autorisant la gendarmerie à déguerpir leur siège, aménagé comme lieu de récréation et financé à hauteur de 139 millions de francs.

Selon ces jeunes, l’ordre viendrait du maire de Ratoma, en complicité avec une famille riveraine, qui aurait demandé la destruction de cet espace construit par l’association.

Interrogé, Mamoudou Condé, citoyen et membre de l’association, a relaté les faits.

« Nous avons été réveillés par des agents de sécurité nous informant, sur ordre de la mairie, que nous devions quitter les lieux dans les 72 heures. Cet espace a pourtant été financé par notre association au nom de la jeunesse de Ratoma. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cette décision, mais nous n’avons pas été informés. Conscients que nous sommes dans un pays de droit, nous avons respecté l’ordre et laissé des croix sur le bâtiment pour signaler le délai, mais nous restons perplexes : comment le maire peut-il déguerpir un lieu public alors que toutes les démarches pour son installation avaient été engagées et même validées verbalement par les autorités locales ? La mairie était d’ailleurs représentée par la vice-maire le jour de l’inauguration », a-t-il relaté.

Mamoudou Condé a ajouté que le terrain était auparavant un dépotoir.

« Avant notre intervention, ce lieu était inhabitable. Nous avons contribué à l’émancipation de notre quartier. Une famille voisine, prétendant être propriétaire, est venue nous demander de partir. Nous avons cherché un règlement à l’amiable avec le chef du quartier et avions trouvé un compromis, mais ils sont revenus avec de nouvelles propositions que nous avons refusées », a-t-il affirmé.

Salematou Bangoura, également membre de l’association, a salué l’initiative, insistant sur son rôle dans la lutte contre la délinquance des jeunes.

« Grâce à cet espace, nos enfants sont encadrés et ont un lieu de loisir. Quand c’était un dépotoir, la mairie n’a rien fait. Maintenant que les jeunes investissent le lieu, elle veut le détruire. Nous félicitons toute initiative visant à améliorer notre quartier. Le maire n’a aucun droit sur cet endroit, et nous attendons la fin du délai de 72 heures. Nous interpellons les autorités à laisser tomber cette affaire, sinon ils sauront de quel bois nous nous chauffons », dit-elle.

Contacté par téléphone, le président de la délégation spéciale de Ratoma, Ahmed Sekou Traoré, a décliné tout commentaire sur la situation.

Aminata Camara 

