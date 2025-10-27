Cellou Dalein rend hommage à Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse Côte

Le décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse Côte, survenu ce lundi 27 octobre 2025 à Conakry, a suscité une vague d’émotion à travers la Guinée. Figure respectée et reconnue pour son engagement pour la paix et l’unité nationale, il laisse un vide immense dans le cœur de ses concitoyens.

Dans un message de compassion publié à l’occasion de cette douloureuse disparition, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a exprimé sa profonde tristesse.

«C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse-Guinée, survenu ce lundi 27 octobre à Conakry. La Guinée perd aujourd’hui un guide spirituel respecté, dont la sagesse et la bienveillance ont marqué de nombreux compatriotes », a-t-il déclaré.

Cellou Dalein Diallo a également salué l’héritage laissé par le défunt Kountiguigbé.

« Par son engagement constant en faveur de la cohésion et de la paix, il a toujours contribué à préserver l’unité de notre Nation dans des moments souvent difficiles. En ces circonstances douloureuses, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du peuple de Guinée », a-t-il ajouté.

