ledjely
Accueil » Cellou Dalein rend hommage à Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse Côte
ActualitésBasse-GuinéeFaits-diversGuinéePolitiqueSociété

Cellou Dalein rend hommage à Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse Côte

Par LEDJELY.COM

Le décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse Côte, survenu ce lundi 27 octobre 2025 à Conakry, a suscité une vague d’émotion à travers la Guinée. Figure respectée et reconnue pour son engagement pour la paix et l’unité nationale, il laisse un vide immense dans le cœur de ses concitoyens.

Dans un message de compassion publié à l’occasion de cette douloureuse disparition, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a exprimé sa profonde tristesse.

«C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse-Guinée, survenu ce lundi 27 octobre à Conakry. La Guinée perd aujourd’hui un guide spirituel respecté, dont la sagesse et la bienveillance ont marqué de nombreux compatriotes », a-t-il déclaré.

Cellou Dalein Diallo a également salué l’héritage laissé par le défunt Kountiguigbé.

« Par son engagement constant en faveur de la cohésion et de la paix, il a toujours contribué à préserver l’unité de notre Nation dans des moments souvent difficiles. En ces circonstances douloureuses, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du peuple de Guinée », a-t-il ajouté.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : « Il militait pour la paix » (Gouverneur de Kindia)

LEDJELY.COM

Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : La Basse Guinée perd son Kountigui

LEDJELY.COM

AGL Guinée et la Fondation Sia Tolno unissent leurs forces contre le cancer du sein et du col de l’utérus

LEDJELY.COM

Paul Biya réélu pour un huitième mandat à 92 ans

LEDJELY.COM

Cameroun : Paul Biya, le mythe fissuré

LEDJELY.COM

FENAC 2025 : la préfecture de Koundara accueille la 20e édition

LEDJELY.COM
Chargement....