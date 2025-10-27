Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : « Il militait pour la paix » (Gouverneur de Kindia)

Une profonde tristesse a envahi la ville de Kindia ce lundi 27 octobre 2025, à l’annonce du décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse Côte. Il s’est éteint à l’hôpital sino-guinéen, où il suivait des soins médicaux.

La nouvelle a provoqué une vive émotion dans toute la préfecture. Depuis l’annonce, de nombreuses personnalités religieuses, administratives et coutumières affluent à Tafory Almamya pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée.

Le gouverneur de la région administrative de Kindia, le général Aboubacar Diakité, visiblement très affecté, a rendu hommage à l’illustre disparu.

« Je ne peux pas tenir un long discours aujourd’hui. Tout Kindia sait les liens forts qui m’unissaient à Elhadj Mamoudou Camara. On s’aimait beaucoup. J’ai du mal à parler. J’ai déjà informé le gouvernement et échangé avec le ministre du Budget. Prions pour le repos de son âme. Il militait pour la paix et a toujours œuvré pour la cohésion à Kindia. Nous devons tous suivre son exemple. Le gouvernement nous communiquera bientôt le programme des obsèques. Que son âme repose en paix », a-t-il souligné.

Selon une source proche de la famille, Elhadj Mamoudou Camara revenait récemment d’un séjour médical en Tunisie. Peu après son retour, il aurait commencé à tousser, avant d’être hospitalisé à l’hôpital sino-guinéen, où il a rendu l’âme.

Les sages de Kindia ont indiqué que le corps du défunt est désormais sous la responsabilité du gouvernement, qui se chargera d’organiser les funérailles officielles.

Siby