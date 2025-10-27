ledjely
Accueil » Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : « Il militait pour la paix » (Gouverneur de Kindia)
ActualitésBasse-GuinéeFaits-diversGuinéePolitiqueSociété

Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : « Il militait pour la paix » (Gouverneur de Kindia)

Par LEDJELY.COM

Une profonde tristesse a envahi la ville de Kindia ce lundi 27 octobre 2025, à l’annonce du décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse Côte. Il s’est éteint à l’hôpital sino-guinéen, où il suivait des soins médicaux.

La nouvelle a provoqué une vive émotion dans toute la préfecture. Depuis l’annonce, de nombreuses personnalités religieuses, administratives et coutumières affluent à Tafory Almamya pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée.

Le gouverneur de la région administrative de Kindia, le général Aboubacar Diakité, visiblement très affecté, a rendu hommage à l’illustre disparu.

« Je ne peux pas tenir un long discours aujourd’hui. Tout Kindia sait les liens forts qui m’unissaient à Elhadj Mamoudou Camara. On s’aimait beaucoup. J’ai du mal à parler. J’ai déjà informé le gouvernement et échangé avec le ministre du Budget. Prions pour le repos de son âme. Il militait pour la paix et a toujours œuvré pour la cohésion à Kindia. Nous devons tous suivre son exemple. Le gouvernement nous communiquera bientôt le programme des obsèques. Que son âme repose en paix », a-t-il souligné.

Selon une source proche de la famille, Elhadj Mamoudou Camara revenait récemment d’un séjour médical en Tunisie. Peu après son retour, il aurait commencé à tousser, avant d’être hospitalisé à l’hôpital sino-guinéen, où il a rendu l’âme.

Les sages de Kindia ont indiqué que le corps du défunt est désormais sous la responsabilité du gouvernement, qui se chargera d’organiser les funérailles officielles.

Siby 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Cellou Dalein rend hommage à Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse Côte

LEDJELY.COM

Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : La Basse Guinée perd son Kountigui

LEDJELY.COM

AGL Guinée et la Fondation Sia Tolno unissent leurs forces contre le cancer du sein et du col de l’utérus

LEDJELY.COM

Paul Biya réélu pour un huitième mandat à 92 ans

LEDJELY.COM

Cameroun : Paul Biya, le mythe fissuré

LEDJELY.COM

FENAC 2025 : la préfecture de Koundara accueille la 20e édition

LEDJELY.COM
Chargement....