AGL Guinée récompensée par Rio Tinto pour ses performances en matière de HSE

Africa Global Logistics (AGL) Guinée a eu l’honneur de recevoir, ce jeudi 30 octobre 2025, sur son site logistique de Kagbelen, la visite du Directeur HSE et du Directeur Transport & Logistique de Rio Tinto. Cette rencontre s’est tenue dans le cadre de la remise d’une distinction décernée à AGL Guinée pour ses excellentes performances en matière de Santé, Sécurité et Environnement (HSE).

Implanté sur une superficie de 5 hectares, le site de Kagbelen est un espace stratégique où AGL Guinée met son expertise au service de Rio Tinto. L’entreprise y assure le contrôle à l’entrée et à la sortie des marchandises, le stockage, ainsi que la manutention des cargaisons grâce à des équipements de levage dimensionnés selon les besoins opérationnels du projet.

Cette distinction traduit la confiance que Rio Tinto accorde à AGL Guinée et vient saluer la rigueur de son système de management HSE, fondé sur la prévention des risques, la formation continue et le respect strict des standards internationaux. « Cette reconnaissance témoigne du professionnalisme et de la rigueur dont font preuve nos équipes au quotidien. Chez AGL Guinée, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs sont au cœur de nos priorités. Nous continuerons à renforcer nos actions de formation et à améliorer nos procédures HSE afin d’offrir à nos clients des prestations à la hauteur des plus hautes exigences du secteur », a déclaré Fatimata KOBOR, Directrice Commerciale Projet d’AGL Guinée.

Pour AGL Guinée, cette distinction constitue un motif de fierté collective et un encouragement à poursuivre la dynamique d’excellence qui fait de l’entreprise un partenaire privilégié des grands projets miniers en Guinée.

Dans les prochains mois, AGL Guinée prévoit de renforcer la formation continue de ses collaborateurs sur les bonnes pratiques HSE, améliorer en permanence ses procédures internes afin d’anticiper les risques et déployer de nouvelles actions préventives pour garantir un environnement de travail toujours plus sûr.

Grâce à l’engagement de ses équipes et à la qualité de ses services, AGL Guinée confirme son rôle de référence en matière de logistique et de performance durable au service du développement industriel et minier du pays.

A propos d’AGL Guinée

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, maritimes, de transport et de transit en Guinée.

Depuis 2011, à travers Conakry Terminal, AGL Guinée assure l’exploitation exclusive du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry et compte plus de 1 000 collaborateurs répartis au sein de ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL Guinée accompagne le développement des projets miniers de la région de Boké.

