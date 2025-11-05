Fermeture des classes ce mercredi : le ministère dément et rassure les parents

Le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a tenu à rétablir la vérité, suite à la diffusion d’une information annonçant une prétendue fermeture des écoles ce mercredi 5 novembre. Dans un communiqué rendu public, le département a qualifié cette information d’« erronée » et a invité les parents d’élèves ainsi que les apprenants à ne pas se laisser distraire. Le ministère précise que les cours se dérouleront normalement dans toutes les écoles publiques et privées du pays.

Le MEPU-A a également exhorté l’ensemble des Directions Préfectorales et Communales de l’Éducation (DPE/DCE) ainsi que les chefs d’établissements à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des activités pédagogiques.

Ledjely.com