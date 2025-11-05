ledjely
Accueil » Fermeture des classes ce mercredi : le ministère dément et rassure les parents
ActualitésEducationPolitiqueSociété

Fermeture des classes ce mercredi : le ministère dément et rassure les parents

Par LEDJELY.COM

Le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a tenu à rétablir la vérité, suite à la diffusion d’une information annonçant une prétendue fermeture des écoles ce mercredi 5 novembre. Dans un communiqué rendu public, le département a qualifié cette information d’« erronée » et a invité les parents d’élèves ainsi que les apprenants à ne pas se laisser distraire. Le ministère précise que les cours se dérouleront normalement dans toutes les écoles publiques et privées du pays.

Le MEPU-A a également exhorté l’ensemble des Directions Préfectorales et Communales de l’Éducation (DPE/DCE) ainsi que les chefs d’établissements à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des activités pédagogiques.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

AGL Guinée récompensée par Rio Tinto pour ses performances en matière de HSE

LEDJELY.COM

Connectivité des écoles : le ministre Jean Paul Cédy annonce un tournant numérique décisif

LEDJELY.COM

Guinée : les écoles ferment leurs portes ce mercredi pour un projet éducatif d’envergure nationale

LEDJELY.COM

Candidature du Général Doumbouya : des citoyens s’expriment !

LEDJELY.COM

Le général Doumbouya candidat : « on n’est pas étonné  », dit Moïse Haba du BL

LEDJELY.COM

Présidentielle 2025 : la Cour suprême installe le collège des médecins

LEDJELY.COM
Chargement....