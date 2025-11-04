ledjely
Présidentielle 2025 : la Cour suprême installe le collège des médecins

Par LEDJELY.COM

La Cour suprême a procédé, ce mardi 4 novembre, soit 24 heures après la clôture du dépôt des candidatures à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain, à l’installation du collège des médecins assermentés. Ces derniers sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l’évaluation de l’aptitude physique et mentale des candidats à la plus haute fonction de l’État.

Dans sa communication, Yaya Boiro, président de séance, s’adressant aux membres du collège, a déclaré : « La mission que vous allez exercer est éminemment délicate, noble et patriotique. Elle requiert de votre part rigueur, neutralité, discrétion et intégrité. Vous serez, dans l’exercice de vos fonctions, les garants de la vérité scientifique au service de la vérité constitutionnelle. Votre expertise médicale devra s’exprimer avec impartialité et indépendance, loin de toute influence politique ou émotionnelle. Votre serment de médecin vous engage déjà à la probité. Aujourd’hui, la République vous confie un second engagement : celui du service de la vérité dans le cadre du processus électoral ».

En procédant à leur installation, la Cour suprême les a exhortés à accomplir cette mission avec conscience et dévouement, dans le respect des lois et règlements de la République.

« Vous êtes désormais les acteurs essentiels du dispositif garantissant la transparence du scrutin présidentiel à venir. La Cour suprême vous accompagnera, dans le respect de ses attributions, à chaque étape de cette noble mission. Avant de vous installer officiellement dans vos fonctions, la Cour suprême vous invite à mesurer la grandeur de la tâche qui vous attend et à toujours garder à l’esprit que votre action participe à la consolidation de l’État de droit et à la préservation de la confiance du peuple guinéen dans ses institutions », a-t-il conclu.

Balla Yombouno

