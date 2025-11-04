Candidature de Doumbouya : « Je ne suis pas surpris », réagit le président de l’UPDG

Après plusieurs semaines de suspense, le voile est enfin levé : le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, sera bel et bien candidat à la présidentielle du 28 décembre prochain. Le tombeur d’Alpha Condé a officiellement déposé son dossier à la Cour suprême, mettant fin à des spéculations qui tenaient tout le pays en haleine. Depuis, les réactions se multiplient, oscillant entre enthousiasme et inquiétude.

Dans sa ville natale de Kankan, certains observateurs politiques affirment ne pas être étonnés par cette décision. Parmi eux, Amadou Secteur Barry, président de l’Union des Patriotes pour le Développement de la Guinée (UPDG), confie n’avoir jamais douté de la candidature du chef de l’État.

« Le dépôt de la candidature ne me surprend pas. Quand on regarde le temps mis avant et les signaux envoyés, tout laissait penser qu’il allait se présenter. Je suis très serein et j’invite les Guinéens à accepter cela comme tel », déclare le leader politique.

Interrogé sur la promesse du général Doumbouya, qui avait affirmé en septembre 2021 qu’il ne serait pas candidat, Amadou Secteur Barry relativise.

« C’était sa conviction à l’époque. Mais aujourd’hui, la loi lui en donne la possibilité », répond-il calmement.

Candidat déclaré à plusieurs reprises par le passé, Amadou Secteur Barry a finalement décidé de se retirer de la course à la magistrature suprême pour concentrer les efforts de son parti sur les prochaines législatives.

« C’est une décision politique prise en interne. Nous avons choisi de nous abstenir de la présidentielle afin de mieux préparer les législatives. Et sur ce terrain, nous comptons nous battre avec détermination », assure-t-il, non sans une pointe de défi.

Michel Yaradouno, depuis Kankan