Accueil » Diomaye Faye – Sonko : la fracture au sommet du pouvoir sénégalais
Diomaye Faye – Sonko : la fracture au sommet du pouvoir sénégalais

Par LEDJELY.COM

La lune de miel semble terminée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. La décision du chef de l’État de limoger Aïda Mbodj et de confier la direction de la coalition présidentielle à Aminata Touré (ancienne ministre) a provoqué un véritable séisme politique au sein du Pastef. Le parti de Sonko a publiquement désavoué cette initiative, révélant au grand jour les tensions latentes au sommet du pouvoir.

Dans un communiqué daté du 11 novembre 2025, le Bureau politique du Pastef a salué « la volonté exprimée par Bassirou Diomaye Faye de restructurer la coalition Diomaye Président », tout en rappelant que « ce projet de refonte avait déjà été entrepris » après la présidentielle de mars 2024. À l’époque, Aïda Mbodj avait été désignée présidente de la Conférence des leaders, chargée d’élaborer les textes préparatoires à une nouvelle coalition baptisée APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique).

Mais la décision jugée «unilatérale» de Diomaye Faye de mettre fin à cette mission et de nommer Aminata Touré à la tête de la coalition a été jugée illégitime par le Pastef.

Le communiqué est sans équivoque : « Monsieur Bassirou Diomaye Faye n’a pas le pouvoir de démettre Madame Aïda Mbodj, qui a été désignée par la Conférence des leaders».

« La coalition n’a jamais eu comme président Bassirou Diomaye FAYE, qui en était uniquement le candidat. PASTEF et ses alliés ne se reconnaissent dans aucune initiative coordonnée par Madame Aminata Touré, avec qui nous ne partageons ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes », indique le communiqué.

Ce désaveu public du parti illustre un bras de fer politique inédit. En maintenant autour de lui des figures que Sonko souhaitait écarter, comme Mimi Touré et Abdourahmane Diouf, le président Faye envoie un message clair : il entend gouverner sans tutelle.

A signaler que quelques jours plus tôt, Sonko avait publiquement réaffirmé sa confiance en Aïda Mbodj, assurant qu’aucun changement ne serait opéré à la tête de la coalition. Le limogeage de cette dernière a donc valeur de mise au point : le chef de l’État entend exercer pleinement son pouvoir exécutif.

N’Famoussa Siby

