Ce mardi 11 novembre 2025 restera gravé comme l’un des jours les plus marquants de l’histoire économique et symbolique de la Guinée. À Morébaya, au bord de l’océan, la nation a vu partir le tout premier convoi de minerai de fer du mégaprojet intégré Simandou, le plus grand investissement minier du continent africain, évalué à plus de vingt et un milliards de dollars. Sous le regard du Président de la République Mamadi Doumbouya, accompagné de ses homologues du Rwanda S.E.M. Paul Kagame et du Gabon S.E.M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ce départ n’a pas été un simple acte d’exportation, mais l’aboutissement d’un demi-siècle d’attente, de luttes, d’espoirs souvent trahis et de rêves ajournés

Pendant cinquante ans, le projet Simandou a été le miroir de toutes les hésitations politiques et des erreurs de calcul des gouvernements successifs. Les promesses d’exploitation se sont souvent transformées en désillusions, les négociations en blocages et les ambitions en frustrations. Des investisseurs étrangers ont longtemps dicté leurs conditions pendant que la Guinée, pourtant assise sur l’un des plus grands gisements de fer du monde, peinait à tirer profit de sa propre richesse.

Ce long sommeil a pris fin avec l’arrivée du Président Mamadi Doumbouya, déterminé à faire de Simandou non pas un rêve inaccessible, mais une réalité tangible. Dès les premières discussions, il a posé une exigence claire et sans équivoque : la Guinée gagnera dans ce projet, les partenaires gagneront aussi, mais si tel n’est pas le cas, il rangera Simandou là où il l’a trouvé. Cette promesse, réaffirmée à chaque étape, a imposé le respect et redéfini la place de la Guinée dans la négociation internationale.

Sous sa direction, la stratégie de l’État s’est articulée autour du principe simple qu’aucun partenariat ne vaudra la peine s’il ne profite pas d’abord au peuple guinéen. Son ministre directeur de cabinet, Djiba Diakité, a traduit cette vision dans les faits en suivant scrupuleusement, et avec toute la rigueur technique qu’on lui connait, les instructions du Chef de l’État et en s’assurant que chaque clause, chaque signature, chaque engagement reflète la souveraineté nationale. Ensemble, ils ont replacé Simandou dans le giron de l’État, dans la dignité et dans la transparence.

Les nouvelles négociations de longues nuits sans sommeil pour les cadres guinéens ont abouti à des acquis historiques. L’État guinéen détient désormais 15% de parts gratuites, non dilutives et non contributives, avec la possibilité d’atteindre jusqu’à 39% selon les phases d’exploitation. C’est une avancée sans précédent dans l’histoire minière du pays. Le projet prévoit également la construction d’un chemin de fer à double voie de plus de 650 kilomètres reliant les zones minières au port de Morébaya. Ce corridor servira à transporter le minerai, mais aussi les marchandises et les passagers, ouvrant ainsi une nouvelle ère de mobilité et de développement pour les régions traversées.

Le port en eau profonde de Morébaya vient compléter ce vaste chantier. Il positionnera la Guinée comme une plateforme logistique et commerciale incontournable, reliant directement ses ressources et ses produits aux marchés du monde entier. Tout cela s’inscrit dans un cadre rigoureux de protection de l’environnement, avec un fort contenu local garantissant l’emploi des jeunes Guinéens, la valorisation des entreprises nationales et la création d’une économie durable le long du corridor ferroviaire.

En réunissant sur un même projet les plus grandes puissances économiques de la planète – la Chine, la France, les États-Unis en partenariat avec la Guinée – le Président Mamadi Doumbouya a fait de Simandou un symbole d’équilibre mondial. Ce projet devient ainsi une vitrine de coopération où chaque continent trouve sa place autour de la Guinée, devenue désormais un point de convergence et de stabilité.

L’émotion lors de la cérémonie de départ du premier convoi a traversé toute la nation. Beaucoup de Guinéens ont pleuré en revoyant les rails flambant neufs remplacer ceux de l’époque coloniale, jadis démontés et vendus par des cadres sans vision. Ces nouvelles voies symbolisent plus qu’un chantier, car elles représentent la marche d’un peuple vers la dignité, le progrès et l’indépendance. Les trains qui sillonneront désormais le pays transporteront non seulement le fer de Simandou, mais aussi l’espoir d’une Guinée qui avance enfin sur ses propres rails.

En quatre années de gouvernance, le Président Mamadi Doumbouya a su faire renaître la foi en l’État et redonner confiance au peuple dans sa capacité à décider pour lui-même. Il a transformé les promesses en réalisations, les blocages en opportunités et les doutes en fierté nationale. Simandou n’est plus un rêve différé, c’est désormais un héritage concret, un symbole de leadership et de renaissance.

La Guinée entre ainsi dans une nouvelle ère, celle d’un pays respecté, maître de ses ressources et acteur central du développement africain. Sous le regard de Mamadi Doumbouya, la Guinée ne subit plus l’histoire, elle l’écrit.

Moussa Moïse Sylla

Ministère de la Culture et de l’Artisanat