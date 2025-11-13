Faya Millimouno appelle les Guinéens à «faire le choix de la raison et de l’avenir»

À la suite de la publication par la Cour suprême de la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle du 28 décembre 2025, le leader du Bloc Libéral (BL) ce mercredi 12 novembre, Dr Faya Millimouno, a officiellement réaffirmé sa candidature et appelé ses partisans à la mobilisation pour «une Guinée plus juste et plus humaine».

Dans une déclaration adressée à ses militants et à l’ensemble des Guinéens, Dr Faya s’est félicité de cette étape décisive dans «le combat pour le renouveau», saluant la persévérance de ses partisans.

«Cette validation de notre candidature est le fruit de votre engagement, de votre foi et de votre persévérance», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que «le changement est à portée de main».

Le candidat du Bloc Libéral invite désormais les citoyens à transformer cet élan en action lors du scrutin du 28 décembre.

«Faisons le choix de la raison, le choix de l’avenir, le choix utile : celui de la compétence, de l’éthique et de l’amour de la patrie», a-t-il lancé.

Appelant à une large mobilisation «dans les villes comme dans les villages», Dr Faya Millimouno mise sur un vote massif pour porter son message de rupture et de gouvernance éthique.

«Ensemble, faisons mentir le fatalisme. Ensemble, prouvons qu’une autre gouvernance est possible», a-t-il insisté.

Le candidat du BL a adressé un message d’unité et d’espoir : «Le 28 décembre, votez utile, votez pour Dr Faya Millimouno, le choix de la raison et de l’avenir».

