Elhadj Mamadou Saliou Camara : « À des fins politiques, certains vont jusqu’à utiliser nos sermons »

En marge de la cérémonie d’ouverture des travaux du séminaire de formation à l’intention des imams et muezzins de la commune urbaine de Sanoyah, portant sur leurs rôles, droits et devoirs dans la société pour une paix durable, le Premier imam de la Mosquée Fayçal a invité les acteurs politiques et les blogueurs à cesser d’associer l’image des religieux à leurs activités politiques.

« Il y a parmi nous des gens qui déforment les propos des autres. Cela me fait mal. Si vous voulez faire de la politique, allez dans la rue, mais ne vous servez pas des religieux. Toutes ces personnes ne cherchent que des vues sur les réseaux sociaux. Nous avons constaté qu’aujourd’hui, à des fins politiques, certains vont jusqu’à utiliser nos sermons », a-t-il dénoncé.

Par ailleurs, Elhadj Mamadou Saliou Camara a exhorté tout le monde, et particulièrement les fidèles musulmans, à suivre les recommandations divines d’Allah.

« Mais aujourd’hui, les grands politiciens prennent deux mots, ou même un seul mot, et l’utilisent politiquement. Ce n’est pas bien. Nous, nous ne parlons ni pour un politicien, ni contre un politicien. La politique est utile : si elle est bien menée, elle peut favoriser le développement et faire avancer le pays dans la bonne direction. Mais on ne peut pas prendre les propos ou les interventions des chefs religieux pour les utiliser contre un politicien, que ce soit contre l’opposition ou contre ceux qui gouvernent aujourd’hui. Ce n’est pas notre initiative. Nous sommes les pères de tous les musulmans, et tous les musulmans doivent nous écouter lorsque nous parlons de notre religion dans la voie normale, sans manipulation ni récupération. Ce n’est pas normal de déformer nos paroles », a-t-il déploré.

Balla Yombouno