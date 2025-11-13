Présidentielle : Mamadi Doumbouya convoque le corps électoral pour le 28 décembre

Par décret présidentiel rendu public ce jeudi soir à la télévision nationale, le Président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a officiellement convoqué le corps électoral guinéen pour l’élection présidentielle fixée au dimanche 28 décembre 2025.

Selon le contenu du décret, pris après délibération du Conseil des ministres, les bureaux de vote seront ouverts à 7 heures et fermeront à 18 heures sur l’ensemble du territoire national. Le décret précise également que, conformément à l’article 79 du Code électoral, le scrutin se déroulera au moyen d’un bulletin unique.

Le décret désigne plusieurs départements ministériels chargés de la mise en œuvre de cette décision, notamment le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, celui des Affaires étrangères, de la Justice, de la Sécurité, de la Défense nationale, de l’Économie et des Finances, ainsi que du Budget.

La Direction générale des élections (DGE) et l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections (ONASUR) sont également mandatés pour veiller à l’application effective de ce décret, conformément à l’article 341 du Code électoral.

Ledjely.com