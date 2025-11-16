Boké : le coordinateur régional de la MAOG, Mamadou Lamarana Bah, claque la porte

Mamadou Lamarana Bah, jusque-là coordinateur régional de la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) à Boké, a annoncé ce week-end sa démission. La lettre, adressée au coordinateur national, est parvenue à notre rédaction. À partir du lundi 17 novembre 2025, il n’est plus responsable de l’antenne régionale de la MAOG à Boké.

Sans entrer dans les détails, l’ex-coordinateur justifie son départ par un choix de carrière et un recentrage de son engagement citoyen. « Ma décision découle d’une réflexion profonde sur mon avenir professionnel et mon engagement citoyen. Je souhaite désormais servir la vie publique au sein d’un autre organe institutionnel. Conscient du devoir de neutralité et d’indépendance des organisations de la société civile, il m’apparaît nécessaire de me retirer afin d’éviter toute confusion », explique-t-il.

Cette démission laisse désormais en suspens la question de son remplaçant à la tête de l’antenne régionale de la MAOG à Boké.

Mamadou Bah, depuis Boké