Ligue 1 : l’ASK s’impose dans un choc spectaculaire

Ce samedi, le stade de la Mission de Kaloum a vibré au rythme du choc attendu de la quatrième journée du championnat national de Ligue 1 de Guinée. L’Association Sportive de Kaloum (ASK) et le Hafia FC ont livré un match riche en émotions, captivant les supporters présents.

Dès le coup d’envoi, l’ASK a pris le contrôle du ballon, imposant son rythme et profitant de l’avantage du terrain. Mais le Hafia, courageux et opportuniste, a surpris les locaux. Sur une superbe sortie de balle, Alassane Camara a ouvert le score pour les verts et blancs à la 20ᵉ minute, d’un plat du pied parfait, contraignant les Kaloumistes à réagir.

Les joueurs de l’ASK n’ont pas tardé à reprendre leur destin en main. À la demi-heure de jeu, Jules s’est illustré sur son côté, semant le trouble dans la défense adverse. Puis Aly Badara Condé, d’un plat du pied intérieur subtilement enroulé, a égalisé pour les Kaloumistes, trompant la vigilance de Sékou Camara. À la mi-temps, le score était de 1-1, promettant une seconde période intense.

Au retour des vestiaires, le Hafia a failli reprendre l’avantage avec une superbe passe en profondeur pour Moustapha Kouyaté, mais le gardien de l’ASK a répondu présent. Les Kaloumistes ont eux aussi eu leur moment de frayeur, sauvés par la vigilance de Sékou Camara.

Dans une fin de match haletante, les deux équipes ont tenté le tout pour le tout avec des changements tactiques. Et c’est finalement la combinaison Aboubacar Camara Iyanga Oularé qui a fait la différence. Oularé a inscrit le but victorieux, scellant le score à 2-1 en faveur de l’ASK.

Avec ce succès, l’Association Sportive de Kaloum enchaîne un quatrième match consécutif sans défaite (3 victoires et 1 nul) et s’empare de la première place du championnat, pour le plus grand plaisir de ses supporters.

Lonceny Camara