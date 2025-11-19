Ballon d’or africain 2025 : le Marocain Achraf Hakimi sacré !

La remise du Ballon d’or africain 2025 s’est tenue au Maroc, où le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, a remporté son tout premier titre dans cette catégorie. Il devance le petit pharaon d’Égypte, Mohamed Salah, et le Nigérian Victor Osimhen.

Cette consécration récompense la régularité et les performances de haut niveau du défenseur marocain depuis trois saisons. Champion d’Europe avec le PSG, Hakimi a été décisif dans tous les grands rendez-vous : champion de France, vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, finaliste de la Coupe du monde des clubs et sacré en Ligue des champions.

Mohamed Salah occupe logiquement la deuxième place, devant Victor Osimhen. L’Égyptien a été le meilleur buteur et champion de Premier League avec Liverpool. Quant au Nigérian, Ballon d’or africain 2023, il reste au pied du podium, malgré une saison impressionnante. Certains observateurs estiment même que Serhou Guirassy aurait pu prétendre à une meilleure place, lui qui a été meilleur buteur de la Ligue des champions, de la Coupe du monde des clubs, meilleur buteur africain de l’année et deuxième meilleur buteur de la Bundesliga.

Du côté des distinctions CAF, le Congolais Fiston Mayele remporte le titre de meilleur joueur inter-clubs et figure dans la sélection U20 de la meilleure équipe africaine.

Côté Maroc, Yacine Bounou est élu meilleur gardien, tandis qu’Othmane Maamma reçoit le prix du meilleur espoir africain de l’année.

Lonceny Camara