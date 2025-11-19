Guinée : l’angoisse des enlèvements d’enfants pousse le FRONDEG à sonner l’alarme

Face à une inquiétante hausse des cas d’enlèvements et de disparitions forcées, le Front Démocratique de Guinée (FRONDEG), dirigé par Abdoulaye Yero Baldé, exprime une vive préoccupation, en particulier pour les enfants désormais ciblés. Le dernier en date est relatif à l’enlèvement présumé des enfants de l’artiste Elie Kamano. Dans un communiqué, le parti dénonce « des actes graves qui menacent les libertés, traumatisent les familles et fragilisent la République », soulignant que « beaucoup de ces affaires restent sans suites judiciaires crédibles ».

Le FRONDEG appelle à « l’ouverture d’enquêtes indépendantes, à la mobilisation des services de sécurité et à la poursuite des responsables ». Pour le parti, la protection des citoyens, et surtout des plus vulnérables, est un devoir fondamental de l’État.

S’inscrivant dans sa vision d’une Guinée fondée sur « la justice, la sécurité et le respect des droits humains », le FRONDEG plaide pour un « nouveau contrat de confiance entre institutions et population ». Il réaffirme son engagement en faveur d’un véritable État de droit, indispensable pour garantir à la fois la sécurité collective et la dignité nationale.

Ledjely.com