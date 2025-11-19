N’Zérékoré : un gendarme assassiné, le procureur tire la sonnette d’alarme

L’insécurité qui s’accentue à N’Zérékoré n’épargne désormais plus les forces de l’ordre. Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 novembre, un gendarme a été froidement assassiné par des individus non identifiés, plongeant la population dans la peur et l’incompréhension. Face à cette situation alarmante, le procureur de la République près le TPI de N’Zérékoré s’est dit profondément inquiet pour la vie des civils et appelle les forces de défense et de sécurité à renforcer urgemment la protection de la cité.

Selon le procureur, c’est aux environs de 6 heures que le commandant de la brigade de recherche l’a informé qu’un individu avait été poignardé dans le quartier Tilépoulou et qu’il avait succombé à ses blessures lors de son évacuation.

« J’ai été informé par la suite, par la même personne, que la victime était un gendarme. Poignardé par des individus inconnus, qui auraient dispersé le sang de la victime tout au long de la route. Soit il s’agit de véritables malfrats qui ont attenté à sa vie, ou encore de jeunes du quartier qui, pour des raisons que nous ignorons, auraient voulu régler un compte avec le gendarme », explique Aboubacar Kourouma.

Poursuivant, le procureur annonce avoir immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête.

« D’ores et déjà, il faut savoir que j’ai instruit la brigade de recherche d’ouvrir une enquête. Lorsqu’on porte atteinte à la vie d’un homme en uniforme, cela signifie que les autres citoyens sont en péril. Ce crime ne doit pas rester impuni, et nous comptons poursuivre l’enquête jusqu’à débusquer les véritables auteurs de cet acte odieux », a-t-il prévenu.

Pour mettre fin à cette spirale de violence qui fait de N’Zérékoré une ville devenue « névralgique, très criminogène et conflictuelle », le chef du parquet appelle les forces de l’ordre à s’impliquer davantage. Il assure aussi que la justice sera appliquée avec fermeté, rigueur et impartialité.

« Les autorités à tous les niveaux doivent s’efforcer de faire régner la sécurité dans la ville de N’Zérékoré. Chacun doit concourir à cet objectif. Quant à la justice, elle sera ferme, rigoureuse, mais aussi impartiale », a-t-il martelé.

Enfin, le magistrat a tenu à rassurer quant à la conduite de la procédure, soulignant qu’il veillera à l’intégrité des magistrats et des officiers de police judiciaire chargés de l’enquête. Selon lui, toute forme d’iniquité dans les procédures crée des frustrations qu’il faut absolument éviter.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré