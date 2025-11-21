Guinée Games signe un partenariat exclusif avec la multinationale Premier Bet : Interview de Raoul Soufane Junior – PDG de Guinée Games

Dans un secteur du pari sportif en pleine mutation en Guinée, Guinée Games vient de franchir une nouvelle étape stratégique avec la signature d’un partenariat avec la multinationale Premier Bet. Pour comprendre les enjeux, les ambitions et les innovations attendues de cette collaboration, nous avons rencontré Raoul Soufane Junior, PDG de Guinée Games. Il revient ici sur la vision de son entreprise, les défis du marché et les avantages que ce partenariat apportera aux parieurs guinéens.

Kalil Barry : Mr Soufane Bonjour, pourriez-vous vous présenter rapidement vous et votre structure.

Raoul Soufane Jr : Bonjour Mr Baldé, je suis Raoul Soufane Junior, PDG de la société Guinée Games. Une entreprise guinéenne, en activité depuis plus de 20 ans, leader sur le secteur de la loterie et du pari sportif en Guinée. Une entreprise innovante qui met le développement économique de la Guinée au cœur de ses préoccupations et ambitions. Même si tout le monde nous connait, il est toujours utile je pense de rappeler nos valeurs et nos racines.

Kalil Barry : Vous avez raison ! Vous venez de signer un partenariat avec Premier Bet, pouvez vous nous en dire plus ? Qui est Premier Bet pour commencer ?

Raoul Soufane Jr : Premier Bet, est une société multinationale de loterie et pari sportif en Afrique. C’est une société anglaise qui opère dans 27 peut être 28 pays d’Afrique maintenant et est en train de s’étendre en Asie et Amérique du Sud. Pour les amateurs de football, et je sais qu’ils sont nombreux en Guinée, vous pouvez voir les publicités Premier Bet à la télévision sur Canal+, notamment avec des ambassadeurs comme Didier Drogba auparavant ou Francis Ngannou actuellement.

Kalil Barry : D’accord. Pourquoi avoir choisi de vous associer à Premier Bet ?

Raoul Soufane Junior : Premier Bet est un leader dans le domaine du pari sportif en Afrique. Surtout, comme Guinée Games, c’est la société la plus diversifiée. Elle opère autant dans le milieu du pari sportif que du loto ou du casino que ce soit en kiosque ou en ligne. Ainsi, cette société correspond en tout point aux ambitions de Guinée Games, pouvoir évoluer sur plusieurs segments et plateformes pour pouvoir apporter toujours plus à nos clients.

Kalil Barry : Et quel est donc votre ambition en vous associant avec Premier Bet ?

Raoul Soufane Junior : S’associer avec une entreprise majeure comme Premier Bet est une opportunité de développer nos activités en Guinée mais aussi de viser plus loin, avec des objectifs d’implantation dans d’autres pays.

Il faut être clair, aujourd’hui en Guinée, rares sont les sociétés de loterie qui veulent vraiment avancer et innover. Guinée Games est la seule société à investir sur l’ensemble de ses canaux de distributions. Les autres sociétés vont se concentrer sur un seul segment…soit le loto soit le pari sportif, soit en ligne soit en kiosque…mais jamais tous en même temps. Certaines sociétés par exemple n’investissent que dans un ou deux jeux. Et cela en vue de limiter les possibilités des parieurs de gagner. Ils les enferment pour leur soutirer un maximum d’argent en les faisant perdre sur ce jeu, à répétition. Ce n’est pas bien comme démarche.

A Guinée Games au contraire nous faisons le choix d’apporter une offre toujours plus complète à nos parieurs. Leur ouvrir les possibilités de jouer et gagner…Ainsi un parieur qui n’a pas la chance loto 5/90 extra 7 pourra gagner plus facilement sur Extra 10 ou même encore viser plus gros sur Waraba ! Plus d’offre, c’est plus de chances. Les parieurs oublient que la chance d’un jeu s’épuise parfois, comme au casino ! Si la roulette ne vous fait plus gagner, essayez un autre jeu ! Donc si Extra 7 au loto ne vous fait pas gagner, essayez Extra 10 ou même les Instant Loto !

Kalil Barry : Je comprends que ce que vous voulez c’est faire gagner les parieurs….

Ce que je veux, c’est qu’au final ce soit la Guinée qui gagne ! Le Président de la République, Son Excellence Mamady Doumbouya l’a montré dans les derniers projets développés pour la Guinée. Il s’agit de projets performants, novateurs et conforment aux standards internationaux. C’est ainsi que la Guinée s’imposent actuellement comme une référence en matière de développement économique en Afrique. De la même manière, nous associer avec une société comme Premier Bet nous permettra de nous imposer comme la référence des sociétés en Afrique de l’ouest.

Il est tellement dommage de constater qu’aujourd’hui, dans le milieu du pari sportif notamment, certains jeunes soient complètement sous l’influence d’entreprises étrangères, les considérants comme meilleures que les entreprises guinéennes.

Cela relève d’un certain complexe, de croire que tout ce qui est étranger est mieux, alors qu’on a des sociétés guinéennes performantes et novatrices. En m’associant avec une entreprise multinationale, c’est pour bénéficier d’un support technologique et d’une expérience internationale pour ensuite l’associer à notre expertise locale…mais soyons clairs, le développement de la Guinée appartient à ses fils et filles.

Mon ambition est donc là, que les jeunes guinéens soient fiers de parier à nouveau avec une entreprise guinéenne. Que ce soit une entreprise guinéenne qui soit le premier mot à la bouche des gens quand on parle de loto ou pari sportif.

Mais il faut reconnaître qu’avant tout, les parieurs ce qu’ils recherchent, c’est leur intérêt, c’est gagner et être payés facilement. Et de ce côté force est de constater que certaines sociétés locales doivent régler des problèmes. A Guinée Games nous avons toujours cherché à être exemplaire sur ce sujet…grâce à notre partenariat, nous pourrons en plus étoffer notre offre de jeu, de moyens de paiement etc.

Ainsi, les jeunes qui veulent avoir une démarche patriotique tout en cherchant leur intérêt auront un enfin un site internet qui répond à leurs attentes.

Kalil Barry : Est-ce que ce partenariat ne concerne que Internet ?

Raoul Soufane Junior : Non bien sûr cela concerne l’ensemble de nos activités. Sur Internet, notre site www.guineegames.com va bénéficier de nombreuses fonctionnalités et offres pour les parieurs grâce à Premier Bet.

Mais certaines de ces offres seront aussi disponibles pour les parieurs des kiosques.

Kalil Barry : Vous pouvez nous en dire plus ?

Raoul Soufane Junior : En kiosque par exemple, vous avez les nouveaux jeux Instant Loto qui marchent très fort dans le pays et qui permettent aux parieurs de gagner immédiatement sans attendre un tirage.

Pour le pari sportif en kiosque, nous avons apporter ZONE, une nouvelle plateforme hybride qui permet à nos parieurs de bénéficier de nombreuses améliorations comme le paiement instantané, les assurances qui remboursent ton pari, le cashout qui permet de te faire payer avant la fin du match…tu peux aussi réserver ton pari sur guineegameszone.com et payer en kiosque, très intéressant pour nos agents.

Cette plateforme d’ailleurs guineegameszone.com est la seule en Guinée qui ne nécessite pas de créer un compte, ce qui facilite la vie des parieurs car pas de mot de passe à garder en tête, le piratage est impossible.

Sur internet nous avons lancé le programme de récompense Club Avantage qui vous offre des pièces à chacun de vos paris et vous pouvez les convertir en cadeau (PS5, téléphone, TV etc.) …

Kalil Barry : Dans tous ces éléments nouveaux apportés dans ce partenariat, qu’est ce qui vous parait le plus incroyable ?

Raoul Soufane Junior : Le créateur de pari ! C’est quelque chose d’unique inventé par Premier Bet et aucune société du monde ne possède un tel outil pour les parieurs. Nos parieurs vont vite comprendre car cela permet de faire plusieurs paris sur un même match. Comme par exemple résultat du match, mi-temps avec le plus de buts et les deux équipes marquent sur le même match. C’est incroyable !

C’est avec ce genre d’innovation qu’un partenariat de cette envergure prend tout son sens ! Et ce créateur de pari est exclusivement sur guineegames.com ou guineegameszone.com

On s’associe avec les meilleurs pour apporter le meilleur à nos parieurs !

Kalil Barry : Merci beaucoup, Monsieur Raoul Soufane Junior, pour votre disponibilité et la clarté de vos réponses. Ce fut un plaisir d’échanger avec vous à l’occasion de cette interview.

Raoul Soufane Junior : Merci à vous également pour la qualité de vos questions et pour l’intérêt porté à notre travail. C’est toujours un plaisir de partager notre vision.

Kalil Barry : Un dernier mot pour conclure cette interview ?

Raoul Soufane Junior : Je tiens à exprimer toute ma gratitude au Président de la République, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son engagement en faveur de la transformation du secteur.

Je remercie également l’Autorité de Régulation pour son soutien constant et pour avoir facilité ce partenariat avec Premier Bet.