Kankan : la HAC résilie le contrat de ses points focaux locaux

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé hier soir la résiliation du contrat de ses deux points focaux du service de monitoring dans la région administrative de Kankan : Fodé Bangaly Fofana et Ibrahima Cissé. Selon la décision rendue publique, cette mesure est motivée par une « insuffisance de résultats » constatée dans l’exécution de leurs missions.

Cette rupture de collaboration avec deux figures bien connues de la presse locale intervient après une mission d’évaluation technique récemment effectuée sur le terrain. Le rapport qui en a découlé a notamment fait état de performances jugées insuffisantes de la part des deux responsables concernés.

En attendant la nomination de nouveaux titulaires à ces postes, la décision datée du 20 novembre 2025 confie l’intérim à Mamadi Kansan Doumbouya, actuel directeur régional de l’Information et de la Communication.

Michel Yaradouno

