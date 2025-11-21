Kankan : six pompistes arrêtés au cœur d’un vaste réseau de carburant illicite

Face à la montée inquiétante de la vente illicite de carburant à Kankan, les forces de défense et de sécurité ont lancé, ce jeudi 20 novembre 2025, une opération d’envergure qui a conduit à l’interpellation de six pompistes et à la saisie de plusieurs dizaines de bidons. Une action musclée destinée à enrayer un trafic qui aggrave la pénurie de carburant en Haute-Guinée.

Menée tôt dans la matinée dans la ville de Nabaya, l’opération a permis l’interpellation de plusieurs personnes impliquées dans ce trafic, dont six pompistes, ainsi que la saisie de plusieurs dizaines de bidons de carburant. Le colonel Fodé Soumah, commissaire principal de police, a fait le point sur cette action menée conjointement avec la préfecture, la mairie et l’inspection régionale de la jeunesse.

Selon lui, le gouverneur de la région s’est personnellement rendu sur le terrain pour constater l’ampleur du phénomène.

« Depuis, nous travaillons en synergie avec les autorités administratives de Kankan, y compris monsieur le gouverneur en personne, qui s’est déplacé avec nous pour constater la vente illicite de carburant. Il a été dit qu’au marché noir, les gens vendent à 13 000 francs parce qu’ils achètent à 12 000 francs. Mais nous constatons, avec regret, que certains vendent au-delà de ce prix », a-t-il déclaré.

Parmi les personnes interpellées, six pompistes ont été placés en garde à vue. Ils auraient été dénoncés par certains vendeurs illégaux affirmant que des employés de stations-service leur imposeraient des surtaxes pour remplir leurs bidons.

« Il y a six pompistes en garde à vue. Nous les avons auditionnés et l’enquête se poursuit. Concernant les bidons, nous avons saisi 24 bidons de gasoil et 14 bidons d’essence », a précisé le colonel Soumah.

Selon des témoignages recueillis, un bidon de 20 litres pourrait être vendu jusqu’à 300 000 francs, un montant exorbitant alimentant la spéculation et la revente clandestine.

Au total, 24 bidons de gasoil et 14 bidons d’essence ont été saisis par les forces de l’ordre, illustrant l’ampleur du réseau de trafic dans la région. Concernant les personnes interpellées, le commissaire principal a indiqué qu’elles seront remises aux autorités administratives, qui décideront de la suite à donner.

Le colonel Soumah annonce que ces opérations se poursuivront.

« Elles vont continuer. Nous voulons mettre en garde ceux qui ont abandonné leur activité quotidienne pour se consacrer à la vente d’essence. Certains achètent la nuit, d’autres en pleine journée, puis revendent à 20 000, 25 000, parfois même jusqu’à 30 000 francs. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer », souligne-t-il.

Michel Yaradouno, depuis Kankan