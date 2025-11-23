N’Zérékoré : le Premier ministre Amadou Oury Bah lance en grande pompe la saison touristique 2025-2026

Sous un soleil éclatant, au cœur de la région forestière, la Guinée a lancé avec faste et détermination la saison touristique 2025-2026. La cérémonie, organisée au pied du Mont Nimba, a rassemblé autorités nationales, acteurs du tourisme et populations locales, tous mobilisés pour mettre en lumière les richesses naturelles et culturelles du pays.

Le Premier ministre Amadou Oury Bah a présidé l’ouverture officielle de cette édition placée sous le thème : « Simandou, une mine d’opportunités pour un tourisme durable ».

Dans son intervention, le chef du gouvernement a insisté sur l’urgence d’exploiter pleinement le potentiel touristique national.

« Nous avons une lourde responsabilité de faire en sorte que ce que Dieu nous a donné comme multiples opportunités, que nous puissions les exploiter conséquemment pour faire de ce pays un paradis », a-t-il affirmé.

Depuis les pentes du Mont Nimba, le ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo, a souligné les perspectives ouvertes par l’exploitation du projet Simandou. Selon lui, ce tournant marque une nouvelle ère pour la diversification économique.

« Le Mont Nimba et le massif de Ziama, deux réserves biosphères, offrent un potentiel majeur à travers les futurs villages écotouristiques, la modernisation des infrastructures hôtelières et l’adoption du premier Code du Tourisme », a-t-il expliqué.

Cette 4ᵉ édition confirme la volonté de l’Office National du Tourisme (ONT) de valoriser le patrimoine naturel, culturel et écologique de la Guinée forestière. La directrice générale de l’ONT, Kadé Camara, a rappelé les ambitions portées par cette nouvelle dynamique.

« Le tourisme n’est pas un simple secteur de divertissement, c’est un secteur de transformation qui peut devenir un véritable moteur de croissance économique et de création d’emplois pour notre région », a-t-elle souligné.

La cérémonie a été rythmée par des prestations de danse et de chant folkloriques, reflétant toute la richesse culturelle de la région. Les communautés locales ont également présenté leurs produits artisanaux et leurs spécialités culinaires.

Au-delà du lancement officiel, cette nouvelle saison offre à la Guinée une occasion unique de promouvoir ses sites emblématiques : les monts Nimba classés à l’UNESCO, la forêt de Diéké, la réserve de Ziama ou encore les célèbres chimpanzés de Bossou.

Les autorités ont par ailleurs lancé un appel aux investisseurs afin de renforcer les infrastructures, améliorer la qualité des services et encourager un tourisme durable et responsable.

Cette saison touristique 2025-2026 constitue ainsi une opportunité stratégique pour positionner la Guinée comme une destination majeure en Afrique de l’Ouest.

Thierno Amadou Diallo